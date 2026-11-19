A ferramenta ajuda mulheres a identificarem sinais de violência e procurarem ajuda. Com apenas 22 anos, Lucas e Mariana são os mais jovens a receberem a premiação - (crédito: Fotos: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Os estudantes da Universidade de Brasília (UnB), Lucas Oliveira e Mariana Veras, foram agraciados, na noite desta quarta-feira (18/11), com o Prêmio JK, pelo protótipo de um aplicativo que desenvolveram juntos. A ferramenta ajuda mulheres a identificarem sinais de violência e procurarem ajuda. Com apenas 22 anos, Lucas e Mariana são os mais jovens a receberem a premiação.

“Nosso aplicativo vai contar com uma inteligência artificial que vai ajudar a mulher a identificar sinais de alerta da violência contra a mulher. Além disso, teremos a parte educacional, onde ela vai entender os ciclos da violência. Por fim, a ferramenta conta com geolocalização, para que as mulheres possam encontrar instituições de apoio”, explicou Lucas. “Outra coisa muito importante que terá no aplicativo é uma aba de conversa com especialista, onde elas poderão conversar com advogadas e especialistas”, completou.

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Alunos dos cursos de engenharia de software e de administração, respectivamente, Lucas e Mariana criaram juntos o protótipo e, agora, buscam investimentos para concretizar o desenvolvimento do aplicativo e disponibilizá-lo ao público. “Lançamos o protótipo no início do ano passado e já estamos inscritos em vários editais de fomento e esperamos conseguir o investimento”, contou Mariana. “Não precisamos sofrer violência para se indignar com o que vemos todos os dias nos jornais. Somos felizes em oferecer nosso conhecimento em favor dessa causa”, completou.

A premiação

Em 2025, o Correio Braziliense realizou a primeira edição doPrêmio JK – Correio Braziliense 2025, uma homenagem dedicada a reconhecer personalidades que contribuíram de forma significativa para o desenvolvimento, crescimento e construção de Brasília.

Inspirado no legado visionário de Juscelino Kubitschek, o prêmio destaca líderes e iniciativas que impulsionam a inovação, promovem impactos sociais relevantes e fortalecem o papel da capital como centro estratégico do país.