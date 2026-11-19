ara a esposa do homenageado, Rita de Cássia, a premiação representa o reconhecimento de uma vida dedicada ao setor e ao fortalecimento da atividade na capital - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Por Arthur Dias* - Valdir Oliveira foi o homenageado do Prêmio JK na categoria Empreendedorismo. A premiação, promovida pelo Correio Braziliense, reúne personalidades que contribuíram para o desenvolvimento de Brasília e ajudam a manter vivo o legado da capital. A cerimônia foi realizada nesta quarta-feira (18), na Sala Martins Pena do Teatro Nacional Cláudio Santoro.

Em sua segunda edição, o prêmio reconheceu a trajetória do gerente regional do Sebrae Nacional, Valdir Oliveira, por sua atuação no empreendedorismo. Para a esposa do homenageado, Rita de Cássia, a premiação representa o reconhecimento de uma vida dedicada ao setor e ao fortalecimento da atividade na capital.

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“Ele se formou fazendo um trabalho de final de ano sobre empreendedorismo. O Valdir é a cara do empreendedor em Brasília”, afirmou Rita.

A esposa do gerente afirmou que se sente lisonjeada ao ver o marido homenageado neste momento de sua trajetória. Segundo ela, Valdir também está honrado com o reconhecimento, embora não tenha podido comparecer à cerimônia.

“O Valdir dedicou a vida inteira dele ao assunto, ao tópico. Então, eu acho uma honra enorme ele, nessa altura da vida, com o caminho que teve, a história dele, receber esse prêmio tão honroso. Ele está muito feliz de receber esse prêmio, está muito honrado mesmo”, afirmou.

Ao relembrar a trajetória profissional do marido, Rita destacou a experiência acumulada por ele no empreendedorismo e sua contribuição para o desenvolvimento econômico do Distrito Federal. “Desde os 18 anos ele trabalha com esse assunto. Nos 12 anos no Sebrae-DF, ele se dedicou ao desenvolvimento dos microempreendedores no DF”, contou.