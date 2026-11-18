Glória lembra o esforço que teve de fazer para chegar às comunidades quilombolas - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A professora emérita da Universidade de Brasília (UnB) Maria da Glória Moura é a homenageada especial do Prêmio JK do Correio Braziliense, nesta quarta-feira (18), na Sala Martins Pena do Teatro Nacional.

Glória diz que não esperava a homenagem e lembra o esforço que teve de fazer para chegar às comunidades quilombolas. "Eu estou surpresa, eu não esperava esses prêmios. Foi uma luta para estar nos quilombos", comenta a professora.

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Ela foi a única representante negra no Centro de Estudos e Acompanhamento da Constituinte da UnB. Suas propostas contribuíram para o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), que reconheceu o direito à propriedade definitiva das terras ocupadas por comunidades remanescentes de quilombos.

A docente promoveu os primeiros cursos de formação em História e Cultura Afro-Brasileira e criou o primeiro livro didático voltado para crianças quilombolas. Também esteve na liderança intelectual e política que fez da UnB, em 2003, a primeira universidade do país a adotar cotas para estudantes negros.

Glória conta que ficou abatida ao perceber que quase ninguém conhecia os quilombos, nem mesmo quem estava em sala de aula. "Eu dei aula para os professores, e eles também não sabiam que quilombos existiam", relembra a professora. Para a homenageada, ainda há resistência em reconhecer a contribuição da população negra.

"Há uma tendência a não reconhecer o trabalho que o negro fez não só nos quilombos, mas em toda a vida política brasileira. Então, temos que ir à luta por esse povo, que teve um tratamento diferenciado e precisou sobreviver", comenta.

Ela segue disposta a continuar o trabalho. "O que eu puder fazer para dar visibilidade e levar uma educação ligada à realidade do negro brasileiro, eu vou fazer. Mas é difícil. Estamos nessa luta desde sempre. Ainda tem muito o que fazer", conclui a homenageada.