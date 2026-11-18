Na gravação, José Múcio agradeceu a escolha de seu nome e afirmou que guardará a homenagem na memória - (crédito: Reprodução/Youtube/Correio Braziliense)

O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, foi homenageado nesta quarta-feira (18/11) com o Prêmio JK, concedido pelo Correio Braziliense na categoria. Impossibilitado de comparecer à cerimônia por compromissos de agenda, o ministro enviou uma mensagem em vídeo, exibida durante o evento na Sala Martins Pena do Teatro Nacional Cláudio Santoro, em Brasília.

Na gravação, José Múcio agradeceu a escolha de seu nome e afirmou que guardará a homenagem na memória. O ministro também destacou os desafios da vida pública e disse que tem procurado atuar em favor do país e da democracia.

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“Quero agradecer sinceramente, inclusive pela qualidade das pessoas que me escolheram. Dizer que a vida do homem público é cheia de desafios, de atribulações, de problemas, e que a gente tem procurado fazer o melhor servindo ao país, respeitando as pessoas, respeitando vitoriosos e vencedores”, declarou.

A premiação

Em 2025, o Correio Braziliense realizou a primeira edição do Prêmio JK – Correio Braziliense 2025, uma homenagem dedicada a reconhecer personalidades que contribuíram de forma significativa para o desenvolvimento, crescimento e construção de Brasília.

Inspirado no legado visionário de Juscelino Kubitschek, o prêmio destaca líderes e iniciativas que impulsionam a inovação, promovem impactos sociais relevantes e fortalecem o papel da capital como centro estratégico do país.