Representando o clube alviverde, estiveram presentes na cerimônia os jogadores Gabriel Galhardo e Willian Júnior, além do vice-presidente da equipe, Altair dos Santos - (crédito: Reprodução)

A Sociedade Esportiva Gama foi premiada na categoria Esporte do Prêmio JK Correio Braziliense 2026, realizado nesta quarta-feira (18/11), na Sala Martins Pena do Teatro Nacional Claudio Santoro, em Brasília. Representando o clube alviverde, estiveram presentes na cerimônia os jogadores Gabriel Galhardo e Willian Júnior, além do vice-presidente da equipe, Altair dos Santos.

Para o meio-campista Gabriel Galhardo, a honraria reconhece a temporada histórica da Sociedade Esportiva Gama, que conquistou o título do Campeonato Candango e garantiu o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro após 16 anos fora da divisão. “É muito gratificante ser premiado em um ano que foi muito bom para o clube. Acho que é um momento importante para Brasília voltar a ter um time atuando entre as principais divisões do futebol brasileiro”, afirma o jogador. “O Gama merece jogar a Série A, e esperamos continuar fazendo um bom trabalho para que mais premiações venham e a gente continue crescendo cada vez mais.”

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Camisa 10 do Gama durante a campanha na Série D de 2026, Willian Júnior considera que a vitória no Prêmio JK representa o patamar esportivo alcançado pela equipe, especialmente com o desempenho neste ano. “O Gama é gigantesco e, nesses últimos anos, passou por dificuldades, mas hoje está se reerguendo”, diz.

Como Galhardo, o jogador considera que o clube pode alcançar ainda mais no futuro. “Creio que o projeto é para estar na Série A e em lugares bem maiores. Receber o prêmio hoje é nada mais que uma coração do ano, que foi de excelência”, define.

Em 2026, o Correio Braziliense realiza a segunda edição do Prêmio JK, dedicado ao reconhecimento de personalidades que contribuíram de forma significativa para o desenvolvimento, crescimento e construção de Brasília. A premiação destaca líderes e iniciativas que impulsionam a inovação, promovem impactos sociais relevantes na cidade.

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes