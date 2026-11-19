O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) alcançou o marco histórico de 500 mil propriedades atendidas em todo o país. O número foi destacado, nesta quarta-feira (18/11), pelo diretor-geral da instituição, Daniel Carrara, ao receber o Prêmio JK Correio Braziliense, na categoria Agro.

Em seu pronunciamento, o gestor ressaltou a importância do trabalho contínuo de formação profissional e capacitação na instituição, além da atuação na área de comunicação na confederação da agricultura.

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Durante a cerimônia de premiação, Carrara refletiu sobre a complexidade da gestão educacional e comunicacional no campo, apontando que trabalhar nessas duas áreas há muito tempo pode gerar frustração por envolver dois grandes gargalos do sistema e do setor.

O diretor-geral enfatizou que receber a homenagem significa que a equipe está conseguindo avançar e superar essas dificuldades.

"O agro, ele é um transatlântico moderno e não é fácil fazer ele andar mais rápido ou mudar de direção, mas essa homenagem significa que nós estamos cumprindo o nosso papel", afirmou Carrara.

Na sequência de sua fala, ele agradeceu ao Correio por demonstrar perspicácia ao abordar a relação do setor com temas atuais. “Mostrar perspicácia de que o agro está sempre perto da inovação, do social, da juventude e do meio ambiente", destacou.

O executivo completou a declaração reforçando a gratidão pelo reconhecimento institucional e pela proximidade do setor com essas pautas.

A premiação

Em 2025, o Correio Braziliense realizou a primeira edição do Prêmio JK — Correio Braziliense 2025, uma homenagem dedicada a reconhecer personalidades que contribuíram de forma significativa para o desenvolvimento, crescimento e construção de Brasília.

Inspirado no legado visionário de Juscelino Kubitschek, o prêmio destaca líderes e iniciativas que impulsionam a inovação, promovem impactos sociais relevantes e fortalecem o papel da capital como centro estratégico do país.