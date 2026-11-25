A Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) premiam, nesta quarta-feira (25/11), dez mulheres das cinco regiões do Brasil durante a 7ª edição do Prêmio Mulheres Inovadoras. As vencedoras receberão troféus pelos trabalhos à frente de diferentes startups. A cerimônia será realizada no Auditório Renato Archer, no espaço de eventos do Ministério da Ciência, em Brasília, a partir de 13h30.

Leia também: Prêmio JK Correio, o que fica depois dos aplausos



As dez startups lideradas por mulheres que serão premiadas são divididas em duplas: são duas para cada região do país. Os prêmios serão distribuídos nas categorias Validação e Tração/Escala.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

As vencedoras foram responsáveis por desenvolver projetos relacionados biotecnologia, inteligência artificial, nanotecnologia e internet das coisas, dentro das áreas de saúde, agricultura, bioeconomia e monitoramento ambiental.

O programa tocado por Finep e MCTI foi criado para fomentar o desenvolvimento de startups lideradas por mulheres, com o fornecimento de treinamento, mentoria individual e bancas de avaliação. No programa da vez, 638 inscrições foram relizadas.

Leia também: Após dois prêmios no teatro, Analu Pimenta será apresentadora da CCXP26



No final, apenas 50 startups foram selecionadas. Foram oito semanas e meia de aceleração. As 49 concluintes receberam R$ 60 mil cada. Já as 10 vencedoras regionais, mais R$ 120 mil adicionais, além do troféu.

Serviço

Evento: 7ª edição do Prêmio Mulheres Inovadoras, da Finep e do MCTI

Data e hora: quarta-feira, 25 de novembro de 2026, a partir das 13h30

Local: Auditório Renato Archer – Esplanada dos Ministérios, Bloco E, Térreo, Brasília (DF)

Presenças confirmadas: Luciana Santos, ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, e Luiz Antônio Elias, presidente da Finep



