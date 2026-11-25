A Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) premiam, nesta quarta-feira (25/11), dez mulheres das cinco regiões do Brasil durante a 7ª edição do Prêmio Mulheres Inovadoras. As vencedoras receberão troféus pelos trabalhos à frente de diferentes startups. A cerimônia será realizada no Auditório Renato Archer, no espaço de eventos do Ministério da Ciência, em Brasília, a partir de 13h30.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
- Leia também: Prêmio JK Correio, o que fica depois dos aplausos
As dez startups lideradas por mulheres que serão premiadas são divididas em duplas: são duas para cada região do país. Os prêmios serão distribuídos nas categorias Validação e Tração/Escala.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
As vencedoras foram responsáveis por desenvolver projetos relacionados biotecnologia, inteligência artificial, nanotecnologia e internet das coisas, dentro das áreas de saúde, agricultura, bioeconomia e monitoramento ambiental.
O programa tocado por Finep e MCTI foi criado para fomentar o desenvolvimento de startups lideradas por mulheres, com o fornecimento de treinamento, mentoria individual e bancas de avaliação. No programa da vez, 638 inscrições foram relizadas.
No final, apenas 50 startups foram selecionadas. Foram oito semanas e meia de aceleração. As 49 concluintes receberam R$ 60 mil cada. Já as 10 vencedoras regionais, mais R$ 120 mil adicionais, além do troféu.
Serviço
Evento: 7ª edição do Prêmio Mulheres Inovadoras, da Finep e do MCTI
Data e hora: quarta-feira, 25 de novembro de 2026, a partir das 13h30
Local: Auditório Renato Archer – Esplanada dos Ministérios, Bloco E, Térreo, Brasília (DF)
Presenças confirmadas: Luciana Santos, ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, e Luiz Antônio Elias, presidente da Finep
Saiba Mais
- Cidades DF Paciente com Alzheimer tem home care garantido pela Justiça
- Cidades DF Bombeiros resgatam cascavel perto de casas e condomínio no Guará I
- Cidades DF GDF decreta ponto facultativo para posse de Lula e Celina Leão
- Cidades DF Governadora visita obras de reforma da Feira do Produtor, em Ceilândia
- Cidades DF Justiça mantém público processo sobre PM que atirou contra amigos em van
- Cidades DF Condenado por assassinar mulher e forjar suicídio é preso em padaria do DF