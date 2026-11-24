Em entrevista ao CB.Poder, parceria do Correio com a TV Brasília, Álvaro Silveira Júnior, vice-presidente da Fecomércio-DF, debateu o ajuste fiscal, sancionado nesta terça-feira (24/11), o início da escala 5x2, os impactos econômicos das canetas emagrecedoras e a proibição das bets.

Em entrevista às jornalistas Sibele Negromonte e Mariana Niederauer, o empresário analisou a situação econômica atual e as expectativas do setor produtivo para o próximo ano, com a avaliação de que as empresas estão em um momento de reorganização.

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Álvaro Silveira considera o ajuste fiscal positivo, mas afirma que, para trazer mais calma para o mercado, será necessário uma sinalização de política macroecônomica. “Estamos vivendo num mundo, não é um problema só do Brasil, em que você tem duas guerras mundiais ao mesmo tempo. Isso é um desafio: essa questão de falta de clareza de como o crescimento do gasto público vai se comportar nos próximos quatro anos”, diz.

Além do cenário para o futuro, o empresário analisou a entrada em vigor da escala 5x2, prevista para 16 de dezembro. Para ele, o principal desafio é a data de início da norma, uma semana antes do Natal. “Estamos esperando sair essas regulamentações, mas o empresário vai se adaptar”, disse. “O que vamos ter que nos acostumar, talvez, é com um comportamento diferente no ato de consumir e comprar. Muitas vezes, vamos ter restaurantes fechando segunda-feira porque precisa arrumar um jeito de dar folga.”

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Para ele, outros fatores relevantes que impactaram a economia neste ano foram o aumento de vendas de canetas emagrecedoras, que beneficiou o setor de proteínas, mas prejudicou o de carboidratos; e a proibição nas casas de apostas. “A questão das bets eu entendo que foi muito importante a proibição delas. Eu só lamento a forma, porque passamos, de novo, a mensagem errada de rasgar a legislação da noite para o dia”, afirmou Silveira. “Mas só de ter proibido já dificulta muito e traz um benefício social muito grande para todos nós enquanto sociedade.”

*Estagiária sob supervisão de Eduardo Pinho