O Sebrae foi finalista do prêmio Global SME Finance Forum, em Singapura, com um programa que facilita o acesso ao crédito. Em entrevista ao CB.Poder — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília — nessa quarta-feira (25/11), Valdir Oliveira, gerente de Capitalização e Serviços Financeiros do Sebrae Nacional, celebrou o reconhecimento. Às jornalistas Denise Rothenburg e Adriana Bernardes, ele também falou sobre ferramentas da instituição para ajudar pequenos negócios a se adaptar ao fim da escala 6x1 e à reforma tributária.

Oliveira contou que o Acredita Sebrae foi lançado em 2024, dentro do programa Acredita. Foi estruturado um modelo que pudesse garantir até R$ 30 bilhões em crédito. O diferencial é que, nesse modelo, há um acompanhamento. Trata-se do crédito assistido. "Entendemos que o jeito certo de dar o crédito é o crédito assistido. É aquele que orienta como você pode utilizá-lo da melhor forma", disse.

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O programa atendeu a 200 mil brasileiros nessa modalidade. O evento do qual o prêmio faz parte é vinculado ao Banco Mundial e à International Finance Corporation (IFC). Dos 77 finalistas, a instituição brasileira ficou a 1,5 ponto do primeiro lugar. "Quase fomos campeões, mas foi um vice-campeonato com gostinho de vitória, porque o crédito assistido foi reconhecido pelo sistema financeiro internacional como um modelo adequado", celebrou.

Em relação ao fim da escala 6x1, aprovado na Câmara dos Deputados e no Senado e sancionado pelo presidente Lula e que passa a valer a partir de 16 de dezembro, ele reafirmou que a medida traz impactos positivos para os pequenos negócios. Para ajudar as empresas a fazerem a transição para essa nova escala de trabalho, o Sebrae criou um simulador para que empresários possam medir o tamanho da mudança em diferentes setores. "O que a gente percebe é que esse 5x2 já é uma realidade em muitos segmentos. Então, nós acreditamos que o Brasil já estava preparado para isso", afirmou.

Valdir Oliveira, gerente de Capitalização e Serviços Financeiros do Sebrae Nacional, é o entrevistado do CB.Poder dessa quarta-feira (25/11) (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Na plataforma, é possível ver a emenda constitucional e quais são as novas regras. Em seguida, há opções para o empresário escolher qual setor deseja ver, como indústria, hospedagem e turismo. A partir das escolhas feitas e informações inseridas, a pessoa trilha um caminho para corrigir o impacto da transição. Na avaliação de Oliveira, é importante entender que a nova escala traz uma melhora para a produtividade. "Você vai dar uma condição melhor para esses funcionários, e a gente sabe, a própria teoria da administração diz isso, que essa satisfação acaba melhorando a sua produtividade", destacou o gerente.

Reforma tributária

Ainda de acordo com Oliveira, a reforma tributária também vai ter grande impacto sobre os pequenos negócios. Ele considerou que o fim da 6x1 já foi absorvido e está sendo incorporado pela sociedade. No entanto, ele disse acreditar que a reforma tributária vai ser o grande desafio dos próximos quatro anos. Para ele, a primeira dificuldade é entender o alcance da reforma. "Vamos reduzir todos os tributos em tamanho e em complexidade para ter dois específicos, um voltado para estados e municípios, outro voltado especificamente para os federais. Precisamos entender como vai ficar o Simples", comentou.

Na avaliação do gerente, essas duas novidades alteram o fluxo de caixa das empresas, ou seja, todas as entradas e saídas de dinheiro em determinado período. No caso da 6x1, em algumas situações, o aumento de pessoal vai ser responsável por esse impacto. Em relação à reforma tributária, com o split payment, o recolhimento do imposto vai ser feito na hora da venda, direto na nota. "Você normalmente tinha cerca de 30 dias ou algum tempo a mais para fazer o pagamento. Como isso vai influenciar no fluxo de caixa?", questionou.

Oliveira falou que os ajustes necessários virão de capital de giro, o crédito rotativo destinado a pequenas empresas, que vai ter uma demanda adicional. "Temos uma máxima, em que dizemos que crédito é como remédio. Se ele não for dado na posologia certa, ele vai trazer problemas para o paciente", comparou. "Então é importante que, primeiro, seja feito o diagnóstico adequado para compreender o caminho a ser tomado".

Para ajudar no processo de adaptação, o Sebrae desenvolveu uma planejadora. A plataforma calcula as necessidades de cada empreendedor de capital de giro com base no cálculo de custos e de perspectiva de faturamento. "Não é porque o banco está liberando R$ 100 mil que você tem que pegar R$ 100 mil. Você tem que pegar aquilo que atende a sua necessidade. Para entender o que atende a sua necessidade, você precisa conhecê-la", enfatizou.

*Estagiária sob supervisão de Tharsila Prates