Corredor do BRT Sul segue liberado para a circulação de táxis, mas há regras específicas para esses veículos - (crédito: Foto: Divulgação/Semob-DF)

Átila Lustosa*

A Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob-DF) decidiu, nesta quinta-feira (26/11), prorrogar a liberação para táxis na faixa exclusiva do BRT Sul até a conclusão da análise técnica.

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O prazo para fechar esse estudo é de 15 dias úteis. Nesse intervalo, os dados coletados durante o teste serão consolidados para embasar a decisão final: manter, ajustar ou suspender de vez a autorização.

Segundo a secretária Sandra Holanda, a ideia é não interromper a operação antes de ter em mãos a avaliação completa. “Decidimos manter a operação como está até que tenhamos a avaliação técnica que servirá de base para a decisão sobre a manutenção, o ajuste ou a suspensão definitiva da medida”, afirmou.

Até lá, seguem valendo as mesmas condições impostas durante o experimento. A liberação não é irrestrita e tem regras específicas para não prejudicar a operação dos ônibus.

Com passageiro, o táxi pode usar o corredor a qualquer hora, todos os dias. Sem passageiro, a circulação só é permitida entre 22h e 5h.

O trecho deve funcionar apenas como via de passagem. Parar no corredor, em Santa Maria, Gama, Park Way, está proibido, inclusive nas estações e nos pátios.

Também não pode embarcar ou desembarcar um passageiro dentro do corredor ou nas estações. Isso deve ser feito antes de entrar ou depois de sair da via exclusiva. A circulação pelas vias internas dos terminais do BRT Sul nessas três regiões também está vetada.

A velocidade máxima é de 60 km/h, caindo para 30 km/h ao passar pelas estações. Ultrapassagem só é permitida nos trechos de recuo das estações, também a 30 km/h. Os veículos precisam estar em boas condições de manutenção. Em caso de pane, quebra ou acidente, o motorista deve desobstruir a via o mais rápido possível para não travar a operação dos ônibus.

A fiscalização será feita 24 horas por dia. Quem descumprir as regras pode ter a autorização para usar o corredor suspensa.

A avaliação final vai considerar aspectos técnicos, dados operacionais e recomendações para aperfeiçoar a medida ou adotar novas ações.