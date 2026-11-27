Celina sinaliza uma postura de convergência institucional do governo do DF com a condução da política econômica federal - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), manifestou apoio à indicação de Luiz Carlos Trabuco para o comando do Ministério da Fazenda. Em uma publicação no X, a chefe do Executivo local endossou a decisão do governo federal e elogiou o perfil técnico do nome escolhido para assumir a condução da economia nacional.

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"O governo acertou na escolha de Luiz Carlos Trabuco para o ministério da Fazenda", afirmou Celina Leão na postagem. Ao detalhar sua posição favorável, a governadora ressaltou a capacidade administrativa do futuro titular da pasta e a importância de sua experiência para a responsabilidade fiscal do país.

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A declaração funciona como um aceno institucional de respaldo à nova gestão econômica que começa a se desenhar na Esplanada dos Ministérios. "Ele é um dos melhores quadros do país, qualificadíssimo para gerir as contas públicas", destacou a chefe do Executivo do DF.

Na mesma manifestação, a governadora enfatizou a carreira construída pelo executivo no setor privado ao longo de décadas no Bradesco, apontando o percurso profissional como uma credencial relevante para o novo desafio à frente do orçamento da União. "Sua trajetória profissional no Bradesco é um exemplo para todos os brasileiros".

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O pronunciamento da mandatária ocorre em meio à repercussão positiva da indicação entre agentes econômicos e entidades representativas do setor financeiro, como a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), além do atual ministro da Fazenda, Dario Durigan.

Ao concentrar sua fala na competência técnica e no histórico administrativo do indicado, Celina sinaliza uma postura de convergência institucional do governo do DF com a condução da política econômica federal. O posicionamento reforça o alinhamento da governadora com pautas voltadas à estabilidade fiscal e à previsibilidade na gestão dos recursos públicos, consolidando o endosso político da capital federal à transição no comando da pasta econômica.

O governo acertou na escolha de Luiz Carlos Trabuco para o ministério da Fazenda. Ele é um dos melhores quadros do país, qualificadíssimo para gerir as contas públicas. Sua trajetória profissional no Bradesco é um exemplo para todos os brasileiros. Boa sorte ao futuro ministro!

— Celina Leão (@celinaleao) November 27, 2026