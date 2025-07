Homem compra pintura na liquidação e descobre ser obra rara de Salvador Dalí

O artista a produziou por meio da utilização de aquarela e caneta hidrográfica. Inicialmente, fazia parte de um projeto do espanhol de produzir 500 obras inspiradas em contos folclóricos do Oriente Médio. No entanto, o artista desistiu da empreitada, lgo depois de chegar à 100ª ilustração - (crédito: Cheffins Fine Art Auctioneers / Reprodução)

Um britânico — que preferiu não ser identificado — comprou uma pintura por 150 libras (1.111 mil, na cotação atual) em uma liquidação há dois anos. O que ele não sabia é que a peça era do pintor espanhol Salvador Dalí, e que valia mais de duzentas vezes o valor que ele comprou.

Segundo o jornal britânico The Guardian, a obra foi produzida por Dalí em 1966. Nomeada de Vecchio Sultano, será leiloada na casa de de belas artes da Cheffins, em Cambridge, na Inglaterra, no próximo dia 23 de outubro, e pode atingir o valor de 30 mil libras (R$ 222 mil).

Leia também: Centro de Artes de Brasília recebe exposição artística de mulheres negras



A obra foi feita através de uma mistura de técnicas de pintura. O espanhol usou aquarela e caneta hidrográfica. Inicialmente, fazia parte de um projeto do espanhol de produzir 500 obras inspiradas em contos folclóricos do Oriente Médio. No entanto, o artista desistiu da empreitada após completar 100 ilustrações.

Veja a obra completa:

O artista a produziou por meio da utilização de aquarela e caneta hidrográfica. Inicialmente, fazia parte de um projeto do espanhol de produzir 500 obras inspiradas em contos folclóricos do Oriente Médio. No entanto, o artista desistiu da empreitada, lgo depois de chegar à 100ª ilustração (foto: Cheffins Fine Art Auctioneers / Reprodução)

Em entrevista ao The Guardian, Gabrielle Downie, especialista em pinturas na casa de leilões e responsável pela venda da obra, diz que a pintura foi originalmente feita para os italianos Giuseppe e Mara Albaretto. O casal havia pedido ao artista que ilustrasse uma Bíblia, mas, em 1963, insistiu em pintar cenas de 'As Mil e Uma Noites'.

"Das 100 ilustrações, metade permaneceu com a editora Rizzoli e foi danificada ou perdida. As outras 50, em contrapartida, ficaram com os Albarettos e foram posteriormente herdadas por sua filha, Christina, que também era afilhada de Dalí”, afirmou Downie.

Leia também: Projeto oferece oficinas de circo e arte em São Sebastião



Há dois anos, a obra foi adquirida por 150 libras em uma liquidação. O comprador descobriu que o quadro já havia sido colocado à venda na Sotherby's — outra casa de leilões com múltiplas unidades espalhadas pelo mundo – durante a década de 1990. À época, a pintura já havia sido completamente atribuída a Salvador Dalí.

“A perda de uma atribuição é bastante rara no mundo da arte moderna, tornando esta uma redescoberta significativa para os estudiosos de Dalí”, disse Downie. Ao conversar com um especialista, o proprietário descobriu que a ilustração está avaliada entre 20 mil e 30 mil libras.