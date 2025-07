Centro de Artes de Brasília recebe exposição artística de mulheres negras

Por Lucas Maia*

O Centro de Artes de Brasília, na Vila Telebrasília, recebe, nesta sexta (25), a exposição ‘Arte negra não pede licença’. A abertura do evento será uma roda de conversas com as 12 artistas negras. O objetivo é refletir sobre identidade, ancestralidade e arte negra. A mostra comemora o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha a partir das 19h30, com entrada gratuita.

A exposição inclui produções que trazem, por meio da arte, a vivência da mulher negra na sociedade brasileira. O encontro busca fortalecer o pertencimento e a representatividade em uma noite de celebração cultural. A roda de conversa aborda temas como a ocupação de mulheres negras em espaços institucionais e os caminhos delas nas artes.

Além disso, o evento ainda terá coquetel e apresentação musical da cantora Luiza Marta. A coordenadora do projeto, Lídia Henrique ressalta que a intenção do evento é o público se identificar com as obras e reconhecer suas próprias histórias. “A proposta é que cada visitante se sinta tocado pelas imagens, reconheça sua própria história ou de suas ancestrais, e sinta que esse espaço também lhe pertence. É sobre memória, pertencimento, visibilidade e potência”, diz.

Serviço

Exposição ‘Arte negra não pede licença’

Hoje (25/7), a partir das 19h30, na Galeria MD’ Azevedo – Centro de Artes, Vila Telebrasília, Brasília-DF. A entrada é gratuita. Classificação indicativa livre.

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco