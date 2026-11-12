Homem passa a enxergar traços de sua gata nos rostos de outras pessoas

Imagens geradas por computador das distorções de um rosto masculino, conforme percebidas por alguns pacientes com esta condição - (crédito: Reprodução/A. Mello et al)

Um homem de 28 anos que vive no nordeste dos Estados Unidos convive com uma condição um tanto quanto curiosa. Karl, apresenta uma forma de palinopsia, na qual algo visto anteriormente persiste ou reaparece na percepção posterior. Ou seja, se de manhã, ao acordar, Karl ver o rosto de sua gatinha cinza chamada Luna, ele passa a enxergar características da felina, como as pupilas amendoadas e as listras, nos rostos humanos que encontra durante aquele dia.

Por outro lado, se Karl vir um rosto humano no início do dia, e não o do seu gato, ele poderá ver as pupilas e o formato dos olhos dessa pessoa em outras e até mesmo no rosto do seu gato. As experiências de Karl estão documentadas em um relatório publicado na revista Cortex.

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A palinopsia de Karl, chamada de prosopometamorfopsia, ou PMO, começou há dois anos, depois que parte de seu lobo temporal direito precisou ser removida devido a uma malformação arteriovenosa, um emaranhado de vasos sanguíneos entre artérias e veias, que pode levar a uma hemorragia cerebral se não for tratada. Essa parte do cérebro desempenha um papel crucial no processamento facial.

"Este caso de Karl enxergando as feições de seu gato em rostos humanos e vice-versa demonstra que características individuais podem ser resgatadas da memória e influenciar nossa percepção contínua", afirma o autor principal, Brad Duchaine , professor e chefe do departamento de ciências psicológicas e cerebrais e investigador principal do Laboratório de Percepção Social em Dartmouth.

Ao tomar conhecimento do caso de Karl, Duchaine se lembrou de um estudo de 1986, também publicado na revista Cortex, que relatava o caso de uma mulher que, em ao entrar em um ônibus, viu um poodle no colo de um passageiro e passou a enxergar o rosto do cachorro em todos os outros passageiros. A mulher em questão havia sofrido um AVC nove meses antes. Diferentemente dela, Karl enxerga apenas componentes do rosto, e não a visão completa.

Na tentativa de ilustrar o que Karl estava vivenciando, Duchaine fez um esboço a lápis que, em seguida, transferiu para um modelo de linguagem ampliado para tornar a imagem mais realista. Após compartilhar a imagem com Karl, os dois trocaram idéias, modificando o conjunto de imagens para melhorar a percepção.

O laboratório do pesquisador estuda a PMO a anos e pretende continuar trabalhando no caso de Karl, dentre diversos relatos já ouvindo por eles de distorções faciais. Ele afirma que agora, com o avanço da tecnologia, o uso da IA facilita certos processos da pesquisa que antes eram quase impossíveis.

"A IA proporciona aos pesquisadores, como nós, essa capacidade de gerar visualizações mais precisas do que as pessoas estão vivenciando quando têm percepções visuais distorcidas", diz Duchaine. "Se você sabe o que a pessoa está sentindo, pode pesquisar muito melhor o que ela está enfrentando e tentar descobrir maneiras de controlar isso. E agora o paciente também pode participar desse processo de criação dessas visualizações."