Estudo revela por que gatos miam mais quando seus tutores estão por perto

Na pesquisa, os gatos miaram muito mais na presença de seus tutores do que quando estavam sozinhos - (crédito: Pexels / Gleive Marcio Rodrigues de Souza)

Gatos podem não estar apenas reclamando quando miam insistentemente. O som também pode ser uma forma de chamar seus tutores para resolver situações que eles não conseguem solucionar sozinhos. É o que indica um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP), que identificou uma diferença expressiva no comportamento dos animais quando havia um humano por perto.

Na pesquisa, os gatos miaram muito mais na presença de seus tutores do que quando estavam sozinhos. Os pesquisadores registraram 86 vocalizações na primeira situação, contra apenas 20 na segunda. A análise estatística também apontou que a probabilidade de os animais miaram era mais de 16 vezes maior quando uma pessoa estava no ambiente.

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Para chegar aos resultados, a equipe liderada por Naila Fukimoto reuniu 38 gatos domésticos cujos tutores relataram que os animais costumavam miar bastante, especialmente quando queriam comida. Cada felino recebeu uma tarefa que não conseguiria resolver sem ajuda humana: retirar um petisco de dentro de uma pequena caixa de plástico com aberturas. Embora conseguissem sentir o cheiro do alimento, os gatos não tinham como alcançá-lo.

Os pesquisadores observaram o comportamento dos animais durante um minuto em duas condições: com uma pessoa presente e atenta e sem ninguém no ambiente. Quando havia um humano por perto, os gatos vocalizavam com mais frequência.

Além dos miados, a equipe analisou para onde os animais direcionavam o olhar. Em muitos casos, eles alternavam a atenção entre a pessoa e a caixa com o alimento, um comportamento que sugere uma tentativa de chamar a atenção para o problema. Quando estavam sozinhos, passavam mais tempo parados e olhando para a porta.

Os resultados reforçam a hipótese de que os gatos adaptam sua comunicação à presença de pessoas. Segundo os pesquisadores, a vocalização não parece ser apenas uma reação espontânea à frustração, mas pode funcionar como um sinal direcionado a alguém que seja capaz de ajudá-los.

O comportamento já era objeto de interesse científico. Gatos costumam miar com frequência na presença de humanos, mas vocalizam bem menos quando estão perto de outros felinos. Animais que vivem em estado selvagem também apresentam menos esse comportamento do que os domésticos, o que sugere uma relação entre os miados e a convivência com pessoas.

Pesquisas anteriores já levantavam a possibilidade de que os gatos utilizassem diferentes vocalizações para conseguir o que desejam, como comida, carinho ou acesso a ambientes com portas fechadas. O novo estudo, publicado na revista científica Animal Behaviour, acrescenta evidências de que os sons podem ser usados para direcionar a atenção humana diante de uma dificuldade.

Os autores, porém, ressaltam que os resultados precisam ser interpretados com cautela. A pesquisa envolveu um grupo pequeno de animais e selecionou justamente gatos que já tinham o hábito de miar bastante quando queriam comida. Por isso, o comportamento pode não se repetir da mesma maneira entre felinos menos vocalizadores.

A equipe também aponta que novos estudos poderão investigar as características dos miados em diferentes situações, para identificar se os gatos utilizam sons específicos conforme aquilo que desejam comunicar. O que a pesquisa indica, por enquanto, é que, quando há um humano disponível, os felinos parecem ter mais motivos para fazer barulho.