Estudo de 1960 previa o fim do mundo para esta sexta-feira 13; entenda

Projeção feita a mais de 60 anos aponta o dia 13 de novembro de 2026 como o limite do crescimento populacional mundial, veja o que mudou - (crédito: Reprodução/ freepik)

Uma pesquisa científica publicada em 1960 na revista Science, apontava esta sexta-feira, 13 de novembro de 2026, como a data do “fim do mundo”, o dia em que o crescimento da população mundial atingiria proporções matematicamente insustentáveis. A coincidência com a data cercada de superstições tornou a previsão bastante intrigante.

O trabalho, batizado de Doomsday: Friday, 13 November, A.D. 2026, foi publicado na revista pela fisico austriaco Heinz von Foerster, e os pesquisadores Patricia M. Mora e Lawrence W. Amiot, da Universidade de Illinois, EUA. A hipótese não envolvia explosão, guerra ou desastre natural, e sim uma expansão populacional que, segundo os cálculos, chegaria ao infinito.

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Para chegar a esta conclusão, os cientistas analisaram 24 estimativas demográficas de cerca de dois mil anos de história. Eles observaram que o intervalo necessário para a população mundial dobrar de tamanho vinha diminuindo progressivamente.

Se o comportamento continuasse no mesmo padrão, a duplicação ocorreria em períodos cada vez menores, até que o crescimento se tornasse matematicamente infinito.

Ao descrever as consequências, von Foerster escreveu: "Nossos tetranetos não morrerão de fome; morrerão sufocados." O modelo, porém, considerava a continuidade da tendência sem levar em conta mudanças sociais, econômicas e demográficas capazes de alterar o cenário.

Mais de 6 décadas depois, a projeção não se concretizou, e ocorreu praticamente o oposto do esperado. A partir do início da década de 1990, o ritmo de crescimento populacional começou a cair, impulsionado pela redução das taxas de fecundidade e maior urbanização, contrariando a projeção linear de 1960. Mudanças no acesso à educação, à saúde e aos métodos contraceptivos, além da urbanização, contribuíram para a transformação dos padrões de natalidade.

A estimativa atual, segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), a população mundial deve atingir cerca de 8,2 bilhões de pessoas nos próximos anos, alcançar o piso de aproximadamente 10,3 bilhões apenas em meados de 2080 e, depois, começar a diminuir gradativamente.

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