A estrutura de uma artéria coronária, foco do estudo que ligou alterações genéticas ao risco de doença arterial - (crédito: In-Hyuk Jung)

Pesquisadores da Escola de Medicina da Universidade de Washington em St. Louis desenvolveram um catálogo detalhado que relaciona alterações genéticas específicas ao surgimento da doença arterial coronariana. A enfermidade provoca o estreitamento ou o bloqueio dos vasos responsáveis por conduzir sangue até o coração. O trabalho, publicado na quinta-feira (25/11) na revista Nature, mapeou os impactos práticos de variantes hereditárias diretamente na estrutura arterial.

Estudos de associação genômica ampla identificaram mais de 350 alterações no DNA ligadas ao risco elevado desse problema cardíaco. Quase todas essas variantes estão situadas em regiões não codificantes do genoma, partes que não contêm instruções diretas para produzir proteínas. Essas áreas desempenham um papel relevante ao direcionar quais proteínas devem ser produzidas e o momento exato em que isso ocorre.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia mais

Impacto nas células das artérias

A equipe coordenada pelo cardiologista Nathan O. Stitziel analisou 44 amostras de artérias coronárias retiradas de pacientes submetidos a transplante cardíaco por insuficiência cardíaca. Metade dos indivíduos apresentava a falência do órgão em decorrência da obstrução das artérias, enquanto a outra metade manifestava o quadro clínico por causas distintas.

O mapeamento investigou quatro tipos celulares presentes nas artérias coronárias:

células musculares lisas, responsáveis por auxiliar na contração dos vasos;

células endoteliais, que realizam o revestimento interno vascular;

fibroblastos, encarregados de dar suporte estrutural aos tecidos;

células imunes, que respondem a processos inflamatórios e infecções.

A análise revelou que a maior parte do risco herdado se concentra em variações não codificantes atuantes nas células da parede arterial, com destaque para as musculares lisas. Em um dos exemplos documentados, uma alteração genética ativou a produção de uma proteína causadora de rigidez e inflamação celular, reduzindo a capacidade contrátil dos vasos.

Novos caminhos para terapias

O direcionamento molecular contra essas proteínas pode ajudar as células musculares a preservarem a contração adequada, conservando as artérias saudáveis. Os autores destacam que essa abordagem investigativa também se aplica a outras condições com fatores genéticos complexos, como diabetes, obesidade, asma e problemas renais.

Stitziel e sua equipe trabalham na análise de diversos genes catalogados para identificar novas formas de tratamento para a doença arterial coronariana. Os cientistas examinam amostras arteriais adicionais para ampliar o mapa genético atual e fornecer um acervo mais detalhado para o desenvolvimento de terapias.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.