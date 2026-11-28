Poluição por partículas finas bloqueia estômatos de plantas, prejudicando trocas gasosas e fotossíntese - (crédito: Liang Dan e Wang Jian)

Temperaturas elevadas na primavera e o aumento de dióxido de carbono estimulam o crescimento vegetal e a absorção de carbono pelos ecossistemas terrestres. Um estudo publicado na Nature Plants na sexta-feira (27/11) revelou que a poluição por partículas finas, conhecida como PM2,5, atua como um obstáculo a esse processo ecológico.

A pesquisa foi liderada pelos professores WANG Jian, WU Chaoyang e GE Quansheng, do Instituto de Ciências Geográficas e Pesquisa de Recursos Naturais da Academia Chinesa de Ciências. O grupo cruzou dados de satélite coletados entre 2000 e 2020 com medições de 7.046 estações terrestres de monitoramento da qualidade do ar pelo mundo.

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A investigação avaliou o aumento da vegetação na primavera por meio de três indicadores complementares:

intensidade da cor verde da copa das árvores;

abundância de folhas;

fluorescência induzida pela luz solar, sinal diretamente associado à fotossíntese.

Impacto nas folhas e na fotossíntese

Em cerca de 60% das células vegetadas analisadas, índices elevados de PM2,5 provocaram menor florescimento da vegetação. Essa resposta negativa persistiu após o controle de variáveis como temperatura, chuva, níveis de dióxido de carbono e aridez do ar. O impacto observado equivaleu aos efeitos da alta aridez atmosférica.

Para entender os mecanismos do processo, os cientistas utilizaram medições de fluxo de carbono em 187 locais, dados de 104 espécies vegetais e imagens de microscópio eletrônico de 15 espécies de árvores. O material particulado fino acumula na superfície foliar, bloqueando ou danificando os estômatos, que são poros responsáveis pelas trocas gasosas.

A presença do poluente diminuiu a luz solar disponível para a fotossíntese, reduzindo a condutância estomática e as taxas fotossintéticas. Testes causais confirmaram que o PM2,5 atua diretamente na atividade da vegetação.

Variações regionais e clima

Os efeitos da poluição não ocorreram de forma homogênea. Em certas regiões, as partículas elevaram a deposição de nitrogênio ou a presença de luz solar difusa, estimulando o crescimento vegetal de forma ocasional. Dezesseis dos principais modelos ecológicos terrestres simularam a tendência negativa geral, mas divergiram das observações reais em 30% a 40% das células analisadas.

Ao comprometer a fotossíntese na primavera, a poluição atmosférica diminui a retenção de carbono pelas florestas e afeta a precisão dos modelos climáticos. Integrar a despoluição do ar aos cortes nas emissões de carbono representa um caminho conjunto para proteger a saúde humana e preservar a capacidade dos ecossistemas de reter carbono.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.