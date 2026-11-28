Cientistas detalham como a bactéria Neisseria gonorrhoeae, causadora da gonorreia, reorganiza sua estrutura física em colônias - (crédito: Berenike Maier/CECAD Imaging Facility)

Pesquisadores da Universidade de Colônia, da TU Dortmund, da Wenzhou Business College e da Universidade NOVA de Lisboa demonstraram como a bactéria Neisseria gonorrhoeae reorganiza sua estrutura física. O trabalho consta no artigo Differential active adhesion and a capillary instability drive global eversion and dissemination of bacterial colonies, publicado na revista Nature Physics.

Responsável pela gonorreia, o organismo consome rapidamente o oxigênio essencial para a respiração no interior das colônias. A falta do elemento reduz as forças de atração celular, desestabiliza o formato do grupo e faz com que os microrganismos fluam do centro para a borda externa rica em oxigênio.

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Processo mecânico e estruturas celulares

O desenvolvimento dessas colônias segue padrões comparáveis aos do desenvolvimento embrionário. As bactérias iniciam no mesmo estado fisiológico e passam por diferenciações à medida que o ambiente químico se transforma, controlando o processo pela modulação física:

diminuição da produção de pili do tipo 4, estruturas moleculares responsáveis pela fixação a superfícies;

redução da força atrativa mútua no núcleo em comparação com as células da superfície;

geração de uma instabilidade capilar que impulsiona o deslocamento das células com interações fracas até a área oxigenada.

Stephan Wimmi, do Instituto de Física Biológica, destacou o trabalho prático: "Foi um experimento particularmente desafiador caracterizar essas interações atrativas dentro das colônias vivas".

"Ficamos entusiasmados quando observamos esse impressionante processo da colônia se invertendo pela primeira vez ao microscópio", afirmou a professora Berenike Maier. O professor Benedikt Sabass, da TU Dortmund, indicou que uma teoria física simples elucida a movimentação provocada pelas forças ativas bacterianas.

Relação com a tolerância a medicamentos

A reorganização em colônias atua na proteção biológica contra antibióticos e defesas do sistema imune. No centro dos agrupamentos, as bactérias desaceleram o crescimento e o metabolismo celular, alcançando uma condição de dormência temporária.

"Nesse estado fisiológico, elas ficam protegidas contra muitos antibióticos. No entanto, essa vantagem protetora tem um custo: a redução do suprimento de nutrientes e oxigênio", explicou Maier sobre o equilíbrio necessário entre proteção e restrição de crescimento.

O grupo de pesquisa liderado por Berenike Maier desenvolve métodos biofísicos e microbiológicos para mensurar e manipular geneticamente essas forças atrativas. Os cientistas pretendem investigar a dinâmica espaço-temporal das colônias em modelos de infecção.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.