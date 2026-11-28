A cabine do jato de pesquisa FAAM em voo sobre nuvens durante a coleta de dados sobre a carga elétrica para estudo climático - (crédito: Claire Ryder/University of Reading)

Medir a carga elétrica em nuvens cinzentas e opacas ajuda cientistas a entender o comportamento das gotículas em seu interior. Pesquisadores da Universidade de Reading identificaram que nuvens em camadas, conhecidas por meteorologistas como estratos ou estratocúmulos, apresentam gotículas maiores onde existe mais carga elétrica no topo.

A pesquisa constatou um aumento de cerca de 10% no tamanho das gotículas em toda a faixa de eletricidade verificada. Como essa dimensão afeta o volume de radiação solar refletido para o espaço, os dados auxiliam a esclarecer como essas formações atuam no resfriamento do planeta. O estudo foi publicado na sexta-feira (27/11), no periódico Geophysical Research Letters.

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Cruzamento de dados entre jato e balões

A equipe utilizou a aeronave de pesquisa FAAM Airborne Laboratory, um jato adaptado com equipamentos para avaliar a eletricidade do ar. O voo ocorreu sobre o sul da Inglaterra em 12 de janeiro de 2024. A operação exigiu planejamento rigoroso devido ao tráfego aéreo intenso próximo a Heathrow, o que torna voos científicos sobre Reading incomuns.

O avião cruzou o topo de uma camada contínua de nuvens 16 vezes seguidas. Os instrumentos mediram a carga, a refletividade e as gotículas de forma simultânea. Ao mesmo tempo, pesquisadores lançaram balões meteorológicos com instrumentos no campus Whiteknights da Universidade de Reading, possibilitando a comparação direta das informações obtidas no ar e em terra.

A Dra. Claire Ryder, cientista da missão e coautora da pesquisa, planejou a rota e acompanhou os pilotos na cabine para definir ações em tempo real, além de coordenar operadores em voo e no solo. Ryder relatou que a constante alternância de altitude dentro e fora das nuvens causou turbulência leve semelhante a uma montanha-russa, provocando desconforto físico na equipe.

Diferente de levantamentos anteriores restritos a apenas um balão, a nova abordagem capturou variações na estrutura elétrica da mesma nuvem ao longo do tempo. O professor Giles Harrison, que liderou a análise, afirmou que a união de radiossondas especializadas ao tempo de voo do jato gerou um conjunto detalhado de observações sobre eletricidade, partículas e refletividade, fornecendo subsídios para calibrar modelos meteorológicos e climáticos.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.