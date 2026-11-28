Modelos biomecânicos de sinapsídeos ilustram a complexa e gradual evolução postural que levou à forma dos mamíferos atuais - (crédito: Peter Bishop)

Cientistas de Harvard revelaram que a transformação postural dos ancestrais dos mamíferos foi um processo complexo com duração superior a 100 milhões de anos. A transição da postura espalhada, típica de lagartos, para membros eretos diretamente abaixo do corpo envolveu modificações anatômicas graduais, por vezes contraditórias, além de reversões temporárias para hábitos locomotores semelhantes aos dos répteis.

O estudo publicado na revista Science Advances desmonta a ideia de que grandes transformações evolutivas ocorrem em marcha linear. Conforme explicou o pesquisador Peter Bishop, do Museu de Zoologia Comparada de Harvard, a análise investigou a locomoção dos sinapsídeos, grupo surgido há mais de 300 milhões de anos que formou um ramo próprio na árvore da vida, separado de répteis e dinossauros.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia mais

Modelagem biomecânica e física espacial

A reorganização postural permitiu passadas longas, maior velocidade e agilidade corporal, contrastando o caminhar lento de um jacaré com a corrida rápida de um cavalo. Uma equipe coordenada pela professora Stephanie Pierce aplicou simulações biomecânicas inéditas a fósseis de quadrúpedes.

O sistema processou dezenas de milhares de variáveis como anatomia dos ossos, pegadas, tamanhos musculares e ângulos articulares. O trabalho adotou equações dinâmicas iguais às que a NASA utiliza no cálculo de trajetórias de foguetes, buscando encontrar o menor gasto de energia no deslocamento.

Antes restritas a supercomputadores e aplicadas somente a dinossauros bípedes ou hominíneos, essas simulações agora funcionam em computadores portáteis devido a recentes atalhos matemáticos.

Espécies fósseis e testes comparativos

A investigação avaliou quatro espécies fósseis representativas das transformações anatômicas dos sinapsídeos:

Dimetrodon: criatura com vela espinhosa nas costas surgida há cerca de 290 milhões de anos.

Lycaenops: carnívoro de dentes de sabre com cerca de 260 milhões de anos.

Massetognathus: herbívoro de mandíbulas robustas datado em aproximadamente 236 milhões de anos.

Vincelestes: mamífero primitivo pequeno e ágil que viveu há cerca de 129 milhões de anos.

O grupo adicionou duas espécies vivas para validar o modelo: o lagarto Salvator, de membros espalhados, e o gambá Didelphis, com membros eretos. O professor Richard Blob, da Universidade Clemson, colaborou com dados de locomoção desses animais modernos. As simulações computacionais reproduziram com exatidão as marchas reais observadas nas espécies atuais.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.