Felipe Cava, Emilio Bueno e seus colegas demonstraram como as bactérias equilibram sua necessidade de nutrientes com o risco de permitir a entrada de substâncias nocivas - (crédito: Mattias Pettersson/Umeå University)

Pesquisadores da Universidade de Umeå, na Suécia, descobriram uma rota inesperada pela qual a toxina ambiental arseniato entra nas células bacterianas. Essa mesma via é usada pelas bactérias para obter nutrientes essenciais. Publicado na revista Science Advances, o estudo revela uma vulnerabilidade que poderá ser explorada futuramente no combate a infecções.

Todas as células precisam retirar nutrientes do ambiente externo. Elas realizam essa tarefa com o auxílio de transportadores, que são proteínas responsáveis por conduzir as substâncias através da membrana celular. Essas vias moleculares nem sempre conseguem distinguir com precisão os compostos úteis dos nocivos.

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Esse comportamento ocorre com o arseniato, uma forma tóxica de arsênio. A substância se assemelha muito ao fosfato, elemento indispensável às células. A ciência já conhecia a entrada do arseniato por meio de transportadores de fosfato, mas a nova pesquisa identificou um caminho adicional: o transportador GlpT, que normalmente ajuda na absorção do nutriente glicerol-3-fosfato.

O professor do Departamento de Biologia Molecular da Universidade de Umeå e líder do estudo, Felipe Cava, detalhou a descoberta ao afirmar que "A descoberta central é que um transportador que as bactérias usam para se alimentar também pode se tornar uma grande vulnerabilidade. A mesma via que permite o crescimento pode expor a célula a compostos tóxicos".

Controle de risco celular

Os testes foram conduzidos com Vibrio cholerae, bactéria causadora da cólera. A remoção do GlpT diminuiu o acúmulo de arsenato no interior celular em cerca de 100 vezes. Por outro lado, estimular a produção do transportador tornou os microrganismos altamente sensíveis à toxina. O mesmo princípio parece atingir diversas outras espécies bacterianas.

Os cientistas verificaram que as bactérias produzem menos GlpT quando estão em altas densidades populacionais. Com isso, menos arsenato entra na célula, aumentando a resistência bacteriana. A quantidade de nutrientes disponíveis no meio também atua diretamente na regulação desse transportador.

O primeiro autor do estudo, Emilio Bueno, explicou o mecanismo ao apontar que "A resistência surgiu não apenas de sistemas especializados de defesa contra o arsênico, mas também de uma decisão cotidiana sobre quando se alimentar. As bactérias precisam equilibrar continuamente o acesso a nutrientes com o perigo do que pode entrar junto com eles".

Entrada para antibióticos

O GlpT também fornece uma via de acesso importante para a fosfomicina, antibiótico voltado ao tratamento de infecções bacterianas. Dessa forma, uma única estrutura transporta três elementos distintos: um nutriente, uma toxina ambiental e um antibiótico.

Embora mais pesquisas sejam exigidas, a brecha pode ser direcionada contra bactérias prejudiciais. Conforme avaliou Felipe Cava, "As bactérias não podem simplesmente fechar essas vias sem pagar um preço, porque dependem delas para obter nutrientes. Se aprendermos quando esses transportadores estão ativos e o que pode passar por eles, poderemos transformar a necessidade bacteriana de se alimentar em uma oportunidade terapêutica".

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.