Advogado de Dona Ruth revela quem sugeriu divisão do seguro

Uma nova fala do advogado Robson Cunha, que representa Dona Ruth, movimentou a internet nesta segunda-feira (14/7). Em entrevista à LeoDias TV, ele revelou que a divisão do seguro do acidente que matou Marília Mendonça teria sido sugerida pela própria empresa de táxi aéreo, e não determinada pela Justiça, como foi dito por Ruth Moreira durante o Fantástico no domingo (13/7).

Segundo Cunha, a minuta enviada pela empresa previa que 50% do valor total do seguro seria destinado ao filho da cantora, Léo, e o restante dividido igualmente entre os familiares das outras vítimas da tragédia.

A declaração rapidamente viralizou e gerou uma onda de críticas nas redes sociais, com muitos internautas apontando uma possível contradição na versão contada por Dona Ruth.

“Mas ontem ela disse que foi o juiz”, escreveu uma usuária no X (antigo Twitter). “Se existia essa proposta, por que não buscaram uma divisão mais justa?”, questionou outro. A repercussão reacendeu o debate sobre a conduta da mãe da cantora na partilha do seguro, avaliado em cerca de R$12 milhões.

Enquanto isso, o nome de Murilo Huff voltou a circular. O cantor não participou da entrevista exibida no Fantástico, e sua equipe justificou a ausência como forma de preservar a imagem e o bem-estar do filho. Além disso, foi informado que ele tentou um acordo com Dona Ruth antes da disputa judicial, mas não obteve resposta.