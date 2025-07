Caio Castro assume romance; descubra quem conquistou o ator

Caio Castro oficializou o namoro com a atriz e influenciadora digital Vitória Bohn ao compartilhar uma série de fotos nas redes sociais. O casal tem curtido uma temporada juntos em Portugal, onde dividiram momentos de lazer e romance que encantaram os fãs.

Nas imagens, aparecem cavalgando, aproveitando a natureza e jantando à luz de velas, mostrando uma sintonia clara entre os dois.

Vitória tem 23 anos, é natural do Rio Grande do Sul e ganhou projeção nacional ao interpretar Lou na novela “Cara e Coragem”, exibida pela TV Globo em 2022. Gaúcha de Novo Hamburgo, ela estudou teatro desde a adolescência e tem uma trajetória consolidada como atriz e influenciadora, com quase 100 mil seguidores no Instagram.

O relacionamento entre Caio e Vitória chegou às redes de forma natural e cheia de afeto, quebrando o mistério sobre o romance. Os fãs receberam bem a novidade e celebraram a união do ator com a jovem que vem ganhando espaço no cenário artístico brasileiro.

Além da carreira nas telas, Vitória também investe no trabalho digital, onde compartilha momentos do seu dia a dia e interage com o público. A aproximação com Caio Castro só aumentou o interesse sobre sua trajetória e projetos futuros.