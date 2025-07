Chef de Alto Nível: Eliminação tripla e bronca marcam estreia

O novo reality culinário da Globo, Chef de Alto Nível, chegou com tudo na noite desta terça-feira, 15 de julho. A estreia misturou emoção, receitas improvisadas e muita pressão nas três cozinhas da competição: a Porão, a do Meio e a do Topo. Os cozinheiros amadores encararam desafios de tirar o fôlego e já viram o primeiro eliminado da temporada.

No começo, todos foram levados à cozinha Porão, considerada a mais difícil por ter recursos limitados. Com apenas 40 minutos para preparar um almoço de domingo, tema escolhido pela mentora Renata Vanzetto, os participantes precisaram usar a criatividade e os ingredientes disponíveis.

A família de cada cozinheiro acompanhou a prova de uma sala secreta, trazendo ainda mais emoção ao momento. Após a avaliação dos mentores Alex Atala, Jefferson Rueda e Renata Vanzetto, Gilmar Francisco, Bruno Sutil e Flan Souza foram os destaques e avançaram direto para a cozinha do Meio.

Já Erickson Blun não resistiu e foi eliminado logo na estreia. Atala fez questão de elogiar sua coragem mesmo na despedida.

Na segunda prova, os participantes tiveram que criar pratos rápidos para o dia a dia em 40 minutos. A tensão aumentou e, após a avaliação, Dih Vidal deixou a competição. Ela lamentou a eliminação, mas agradeceu pela experiência. Quem passou direto para a cozinha do Topo foram Sutil, Gilmar, Marina Cabral, Flan e Júlio Nieps.

A terceira prova da noite foi um desafio para impressionar um chef em casa, e Alex Atala não hesitou em chamar atenção. Bruno Sutil levou uma bronca ao esquecer o sal no molho de tomate, e Atala foi direto: "Erro é erro". Flan venceu a prova e garantiu vaga na Fase de Times, junto com Luiza, Marina, Bruno e Gilmar. Júlio Nieps foi o terceiro eliminado, fechando a noite com muita pressão e emoção.