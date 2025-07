Bruna Biancardi é detonada ao se expor em jogo do Santos no puerpério - (crédito: Reprodução / Instagram )

Bruna Biancardi, de 31 anos, voltou aos holofotes nesta quarta-feira (16/7) após marcar presença no jogo entre Santos e Flamengo, na Vila Belmiro, ao lado de Neymar. O que era para ser um momento de lazer em família acabou virando alvo de críticas nas redes sociais, já que a influenciadora deu à luz Mel há apenas 11 dias.

Vestindo look discreto e acompanhada de Mavie e Davi Lucca, filhos do jogador, Bruna tentou manter a rotina de aparições públicas, mas a decisão não agradou a todos. Uma enxurrada de comentários surgiu logo após o vídeo de sua chegada ao estádio viralizar. Parte dos internautas aplaudiu sua disposição, enquanto outros criticaram duramente a escolha de sair tão cedo após o parto.

“Mal o umbiguinho caiu e já está desfilando no estádio”, escreveu uma internauta, em tom de reprovação. “Cuidar do vínculo e da imunidade pode esperar… já o close, não”, disse outro perfil. Muitos comentários ressaltaram o risco do pós-operatório e a necessidade de resguardo, principalmente nos primeiros dias após a cesárea.

Por outro lado, Bruna também recebeu apoio de seguidores que destacaram a pressão injusta sobre mães públicas. “Só quem passou pelo puerpério entende o valor de se distrair um pouco. Ela está linda, forte e se mostrando presente com a família”, opinou uma fã. Outra pessoa completou: “As mulheres têm o direito de decidir o que fazer, sem serem julgadas por tudo.”

Mais cedo, a influenciadora já havia publicado nas redes que estava retomando aos poucos a agenda de trabalho, inclusive participando de reuniões.