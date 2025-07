Giovanna Antonelli esbarra com Ingrid Guimarães e teme assalto

Giovanna Antonelli viveu um momento curioso durante sua estadia em Lisboa, Portugal. Enquanto passeava tranquilamente pelas ruas da cidade, foi surpreendida por alguém que surgiu de forma sorrateira. O susto foi tanto que ela chegou a pensar que estava sendo assaltada. Mas o que parecia tensão virou risada: a “culpada” era Ingrid Guimarães.

A atriz, que também está passando uma temporada em Portugal, resolveu pregar uma peça na amiga e gravou tudo para as redes sociais. “Eis que estou saindo do hotel e olha quem vem, ó. Com dois óculos na cabeça. Ei, psiu!”, narrou Ingrid, enquanto se aproximava discretamente de Giovanna.

O resultado da brincadeira foi uma reação espontânea. “Achei que era assalto, desliga! Que susto”, disparou Giovanna, ainda tentando entender o que estava acontecendo. O momento rendeu risadas e divertiu os fãs que acompanham as duas atrizes nas redes sociais.

Logo depois da confusão divertida, as amigas se encontraram com Mônica Martelli em um restaurante sofisticado da capital portuguesa. O trio registrou o reencontro e esbanjou sintonia. “Eu juntei as duas. O encontro que todo mundo queria. As doidas, minhas amigas mais doidas!”, brincou Ingrid.