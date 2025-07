Preta Gil: RedeTV! derruba veto de 17 anos contra cantora ao anunciar morte

A morte de Preta Gil, no último domingo (20), provocou uma reviravolta na programação da RedeTV!. Após quase duas décadas de silêncio absoluto, a emissora voltou a citar o nome da cantora para noticiar seu falecimento — rompendo, assim, um veto histórico motivado por uma disputa judicial.

A artista, que travava uma intensa batalha contra um câncer colorretal, teve sua morte anunciada tanto nas redes sociais da emissora quanto em sua programação televisiva. Desde 2008, o nome de Preta estava banido dos conteúdos da RedeTV! por força de uma decisão judicial conquistada pela própria cantora.

Na época, Preta Gil venceu uma ação contra a emissora após se sentir ofendida por piadas veiculadas no extinto programa Pânico na TV. O caso envolveu a exibição de imagens da cantora tomando um "caldo" no mar de Ipanema, no Rio de Janeiro, acompanhadas por comentários considerados gordofóbicos e comparações ofensivas com Sabrina Sato.

A decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro não apenas garantiu à artista o direito de vetar qualquer menção a ela nos programas da casa, como também obrigou a emissora a pagar uma indenização de R$ 100 mil por danos morais.

Com a morte de Preta, a RedeTV! rompeu, de forma inédita, o silêncio judicial e prestou uma última homenagem, reconhecendo sua trajetória pública e artística — mesmo após anos de distanciamento e embate nos tribunais.