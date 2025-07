Andressa Urach quer entrar na política para aposentar garotas de programa

Andressa Urach, de 37 anos, voltou a falar sobre sua entrada na política e surpreendeu ao afirmar que pretende lutar pelos direitos das profissionais do sexo. Durante participação no programa da "Blogueirinha", na noite desta segunda-feira (21/7), ela declarou que sua principal pauta, caso seja eleita deputada federal, será criar mecanismos para garantir aposentadoria às garotas de programa.

A proposta, segundo Andressa, é antiga. Em abril deste ano, ela já havia sinalizado seu interesse em concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados por São Paulo. Na época, pediu aos seguidores sugestões de partidos para se filiar, destacando que não quer estar ligada nem à direita nem à esquerda.

“Quero um partido de centro ou centro-esquerda, que me permita trabalhar e que não tenha envolvimento com corrupção”, explicou nas redes sociais. Na entrevista com a Blogueirinha, Urach reforçou que fala com propriedade sobre o assunto, já que viveu essa realidade.

Ela defende que o Estado reconheça as profissionais do sexo como trabalhadoras formais e que possam se aposentar. “Elas merecem respeito e direitos como qualquer outra mulher”, pontuou.

Apesar da repercussão, a influenciadora não confirmou o partido que deve escolher para disputar as eleições, mas garantiu que está em conversas com algumas legendas. "Vou decidir com calma, levando em consideração os valores que acredito", disse.