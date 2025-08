Cena de Paolla Oliveira nua em série quase foi banida; entenda

Paolla Oliveira, 43, voltou a comentar uma das cenas mais marcantes de sua carreira, exibida na minissérie "Felizes para Sempre?", da TV Globo, em 2015. Em entrevista ao jornal Extra, a atriz relembrou o impacto da sequência em que aparece seminua e como a trama representou uma virada em sua trajetória artística.

“Eu estava fazendo muitas novelas e queria algo diferente. A primeira coisa que me perguntaram foi se eu aceitaria fazer um teste. Topei na hora. Foram os primeiros movimentos de uma Paolla destemida", contou a atriz, ao mencionar sua decisão de viver a personagem Danny Bond.

Conhecida por papéis de mocinhas em novelas, Paolla destacou que são justamente os desafios fora da zona de conforto que mais a renovam. "Eu tenho as mocinhas que tentaram me enquadrar, e que eu amo de paixão, mas eu me renovo através das personagens que me tiram do eixo, que me deixaram mostrar uma nova Paolla, como a Danny Bond", refletiu.

Entretanto, uma das cenas mais comentadas da minissérie, em que a atriz aparece seminua, de costas, usando apenas a parte inferior da lingerie, quase não foi exibida. Segundo Paolla, o diretor Fernando Meirelles chegou a cogitar cortar a cena da edição final.

"As pessoas gostam e ainda vira comentário. Nunca me esqueço da frase do Fernando Meirelles que falou: 'A sequência seria tão perfeita quanto se não tivesse aquela cena. Eu quase tirei, mas deixei'. Poderia não ter aquilo, poderia ser um romance sem um beijo na boca, por exemplo, que ainda causaria tanto frisson", recordou.