Biancardi relata perrengue por causa de miojo: 'Outro lado da casa'

Nas redes sociais, na madrugada desta terça-feira (12), Bruna Biancardi dividiu com os seguidores um episódio inusitado vivido em sua própria casa.

A noiva de Neymar contou que bateu a vontade de preparar macarrão instantâneo no meio da noite, mas a preguiça falou mais alto por causa do tamanho da mansão e da distância até a despensa.

“Fala sério. Essas horas... nesse frio, coloquei uma coberta, estou de pijama já, está chovendo”, relatou no Instagram.

Em seguida, descreveu a “peregrinação” em busca do lanche. “Fui fazer um miojo, não tinha miojo desse lado, tive que vir do outro lado da casa, que é longe andando”, continuou.

Depois de cruzar a propriedade e pegar os alimentos, Biancardi brincou: “Peguei para todos. Só eu, mesmo, nesse frio, essa hora, com medo de encontrar um bicho aqui, mas é isso. Daqui a pouco eu chego onde é o nosso quarto”.