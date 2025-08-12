PT pede a prisão de Hytalo Santos após escândalo com menores

O presidente da Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara, deputado Reimont (PT-RJ), protocolou nesta segunda-feira (11) um pedido de investigação criminal contra o influenciador Hytalo Santos.
O Ministério Público foi acionado após denúncias de exposição sexual de menores em conteúdos online; o caso ganhou destaque depois que o influenciador Felca alertou para a “adultização” e possível exploração de crianças e adolescentes em vídeos publicados por Hytalo.
No ofício, o parlamentar requer a abertura urgente de inquérito para apurar as condutas atribuídas a Hytalo Santos, com foco na eventual exploração de imagens de menores.
O pedido, inclusive, também prevê a avaliação de prisão preventiva caso seja identificado risco continuado às vítimas e a apuração de outros influenciadores que possam estar envolvidos em práticas semelhantes.
Hytalo, no entanto, nega as acusações, argumentando que parte do material foi produzido com autorização de responsáveis e que algumas das jovens citadas seriam emancipadas.
Enquanto as investigações avançam, os perfis do influenciador e da adolescente Kamylinha, presença frequente nos vídeos, foram removidos das redes.
Saiba Mais
- Mariana Morais Biancardi relata perrengue por causa de miojo: 'Outro lado da casa'
- Mariana Morais Andressa Urach cai no choro, cita própria morte e expõe herança
- Mariana Morais Gloria Perez diz que fracassou 'Travessia' de propósito após birra da Globo
- Mariana Morais Alexandre Correa tem relação com influencer exposta em prints
- Mariana Morais Felca saiu de fobia social para destaque no Jornal Nacional
- Mariana Morais Andressa Urach lista famosos que já ficou e nomes surpreendem