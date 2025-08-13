Filha de Ivete Sangalo é alvo de homofobia na web após gravação

Ivete Sangalo gravou, nesta terça-feira (12/8), no Rio de Janeiro, o novo projeto “Ivete Clareou”. O evento reuniu famosos e contou com a presença da família: o marido, Daniel Cady, e os filhos Marcelo, Marina e Helena acompanharam a gravação.
A capital fluminense foi escolhida como marco de uma virada na carreira de Ivete Sangalo, já que se trata da primeira vez em que a artista dedica um trabalho inteiramente ao pagode, abrindo uma nova fase em sua discografia.
A celebração, porém, veio acompanhada de barulho nas redes. Com a grande circulação das imagens, os filhos de Ivete viraram alvo de duras críticas: uma das críticas foi dirigida ao corte de cabelo curto, acima do ombro, de uma das gêmeas; houve também publicações com confusões e ataques de teor homofóbico.
"A de branco é meio estranha [emoji de risada]", apontou uma. "Ela parece que é um futuro menino", teorizou outro. "Já vi tudo! A de branco quer ser menino [emoji revirando o olho]", teorizou mais uma.
Na maior parte dos comentários, internautas saíram em defesa da família. “Uma pessoa falou nos comentários que acha que a Helena tem problema. Problema tem vocês com esse tipo de comentário só porque ela cortou o cabelo assim”, escreveu uma seguidora, rebatendo as ofensas.
Outro perfil reforçou o repúdio aos julgamentos. “Imagino a vida triste desse povo comentando coisas sobre uma criança. A que ponto chegamos nos julgamentos em redes sociais”, defendeu mais um.
Saiba Mais
- Mariana Morais Método fitness transforma Bárbara França e Sofia Starling; conheça
- Mariana Morais Vidente prevê fase crítica de Gominho após perder Preta Gil
- Mariana Morais PT pede a prisão de Hytalo Santos após escândalo com menores
- Mariana Morais Vereador bate-boca com advogado da GR6 em CPI do Pancadão
- Mariana Morais Biancardi relata perrengue por causa de miojo: 'Outro lado da casa'
- Mariana Morais Kew lança seu primeiro EP 'Popstar BR' e promete dominar o pop nacional