Vidente prevê fase crítica de Gominho após perder Preta Gil 

Gominho pode vir a enfrentar um fase nada fácil em breve. Bom, ao menos é o que afirma a sensitiva e vidente Anna Aguiar, conhecida por suas previsões certeiras no mundo dos artistas. Ela revela suas visões espirituais sobre o momento delicado que o apresentador Gominho enfrenta após a morte de sua melhor amiga, Preta Gil.



Segundo Anna, apesar de estar em paz com a partida de Preta, Gominho mergulhou em um processo de luto silencioso e profundo. “A alma dele está em paz por ela ter partido, por ter terminado o sofrimento físico dela aqui na Terra. Mas a cabeça dele está vivendo um colapso emocional. Ele se sente sem chão, desorientado, e não consegue se enxergar de volta à rotina que tinha antes. Vejo caos”, afirma a vidente.



A sensitiva ainda prevê um afastamento prolongado de Gominho da mídia e da televisão. “No momento, eu não vejo o Gominho voltando para a TV. Ele não se vê mais com forças para se apresentar, para ocupar os mesmos cargos ou espaços que tinha antes. Há uma tristeza profunda, sintomas de ansiedade e início de depressão”, afirma.



Anna emenda um conselho para os amigos de Gominho, que se mostra forte e tranquilo publicamente, mas esconde a tensão na sua intimidade. “Amigos, cuidem dele. É o momento de se reconectar, de zelar, de acompanhar cada passo e incentivar à sua volta para o trabalho e afazeres diários”, aconselha.



A espiritualista ainda destaca que Gominho vai buscar ajuda profissional. “Vejo ele indo ao médico, provavelmente iniciando um tratamento – se é que já não começou. É um quadro que precisa de acolhimento e cuidado. Vejo que ele está em uma fase muito fragilizada. Muito além da morte da Preta Gil”.



Mesmo diante desse cenário sombrio, Anna encerra sua leitura das cartas com um alento: “A conexão dele com Preta Gil continua viva no plano espiritual. Ela é um ponto de luz que vai guiá-lo no processo de cura. Vai levar tempo, mas ele não está sozinho”, garante a sensitiva.