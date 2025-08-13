Ator é apontado como novo affair de Bruna Marquezine - (crédito: Reprodução/Instagram)

Bruna Marquezine celebrou 30 anos no início do mês e, nos bastidores, a aposta é que o grande presente tenha sido um novo amor. Rumores indicam que a atriz estaria se envolvendo com Danilo Mesquita, seu parceiro de cena na série "Amor da Minha Vida".

Os boatos começaram após relatos de que a química entre os dois teria ido para além do âmbito profissional. Quem circulou pelo set fala em trocas de carinho, sussurros ao pé do ouvido e um clima de intimidade longe das câmeras.

Na última sexta-feira (8), Danilo publicou registros do encerramento das gravações, chamou Bruna de “grande parceira” e apareceu abraçado com a atriz. Nos comentários, ela respondeu: “É uma alegria trabalhar com você, Dan!”.

Assim como a colega, o galã está solteiro. O namoro com a atriz Ayomi Domenica, filha do rapper Mano Brown, terminou recentemente.

Depois de quatro anos juntos, os dois apagaram das redes sociais as fotos em que apareciam lado a lado.