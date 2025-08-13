Filho de Ivete Sangalo é atacado nas redes: 'mais velho que o pai' - (crédito: Reprodução/Instagram)

Marcelo Sangalo, filho de Ivete Sangalo, marcou presença na Mansão Alvite, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira (12), onde aconteceu a gravação novo projeto de pagode da cantora, “Ivete Clareou”, no alto de Santa Teresa.

No entanto, bastou o vídeo da chegada de Marcelo cair nas redes para os comentários começarem a pipocar. Um deles chamou atenção: "Tá parecendo mais velho que o pai", disparou um internauta, gerando debate nos comentários.

"Comentário maldoso. Ele tá lindo!", defendeu uma admiradora. Outra completou: "Ele herdou o que tem de melhor dos pais. Tá lindo e é educadíssimo". "Esse povo acha que ele ainda tem 10 anos? O menino cresceu meu povo", pontuou mais uma.

Filha de Ivete Sangalo é alvo de homofobia na web após gravação

Ivete Sangalo gravou, nesta terça-feira (12/8), no Rio de Janeiro, o novo projeto “Ivete Clareou”. O evento reuniu famosos e contou com a presença da família: o marido, Daniel Cady, e os filhos Marcelo, Marina e Helena acompanharam a gravação.

A celebração, porém, veio acompanhada de barulho nas redes, já que os filhos de Ivete viraram alvo de duras críticas. Uma das críticas foi dirigida ao corte de cabelo curto, acima do ombro, de uma das gêmeas; houve também publicações com ataques de teor homofóbico.

"A de branco é meio estranha [emoji de risada]", apontou uma. "Ela parece que é um futuro menino", teorizou outro. "Já vi tudo! A de branco quer ser menino [emoji revirando o olho]", teorizou mais uma.

Na maior parte dos comentários, internautas saíram em defesa da família. “Uma pessoa falou nos comentários que acha que a Helena tem problema. Problema tem vocês com esse tipo de comentário só porque ela cortou o cabelo assim”, escreveu uma seguidora, rebatendo as ofensas.

Outro perfil reforçou o repúdio aos julgamentos. “Imagino a vida triste desse povo comentando coisas sobre uma criança. A que ponto chegamos nos julgamentos em redes sociais”, defendeu mais um.