Após Jojo Todynho, Lucas Souza engata romance com outra ex-Fazenda - (crédito: Reprodução/Instagram)

O influenciador Lucas Souza usou as redes sociais nesta terça-feira (12/8) para assumir publicamente o relacionamento com a atriz e também influenciadora Suzi Sassaki.

O anúncio foi feito por meio de uma publicação no Instagram, onde o casal aparece em clima de romance, com Suzi sentada no colo de Lucas.

Na legenda, o ex-militar se declarou: “Nada neste mundo tem me feito mais feliz do que ter você ao meu lado me fazendo companhia e nutrindo o meu coração”.

Lucas, que já tornou pública sua bissexualidade, foi casado anteriormente com Jojo Todynho (A Fazenda 2020) por dez meses e também teve um relacionamento com Jaquelline Grohalski (A Fazenda 2023). Suzi, também é ex-participante do reality rural, tendo participado da edição de 2022.

Nos comentários da publicação, diversas personalidades celebraram a nova fase do influenciador. “Quero te ver sempre feliz, meu lindo”, escreveu Rachel Sheherazade. Já a influenciadora Alicia X comentou: “Amoooo.”