Filho de Preta Gil protagoniza climão em aniversário de Marquezine - (crédito: Reprodução/Instagram)

Francisco Gil e Alane Dias marcaram presença no aniversário de 30 anos de Bruna Marquezine, celebrado em grande estilo nesta sexta-feira (15), na icônica Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro.

A comemoração reuniu cerca de 200 convidados, entre amigos famosos e familiares, e contou com apresentações de Thiaguinho e Zeca Pagodinho.

Enquanto Alane surgiu deslumbrante com um look de faixas cruzadas que deixava parte da barriga à mostra, Francisco apostou em uma camisa estampada.

No entanto, o que realmente chamou a atenção foi a atitude do cantor ao posar para os fotógrafos ao lado da namorada.

Em um gesto que dividiu opiniões, Francisco se retirou discretamente do enquadramento para que Alane fosse clicada sozinha.

O filho de Preta Gil chegou a pedir desculpas ao sair de cena, o que levantou especulações nas redes sociais sobre um possível constrangimento. Internautas notaram sua expressão aparentemente desconfortável diante da situação.

Nas redes, os comentários foram variados. Enquanto alguns ironizaram o momento - “Maria de Fátima venceu!”, escreveu uma seguidora, sugerindo oportunismo -, outros elogiaram a postura de Francisco.

“Ele viu que era o momento dela, ele é inteligente e saiu de perto. Só isso”, ponderou uma usuária.

Apesar do climão, o casal seguiu aproveitando a noite ao lado dos demais convidados na celebração da atriz global.