Márcia Goldschmidt manda recado desbocado à Andressa Urach e leva invertida

Márcia Goldschmidt usou seu perfil no Instagram para criticar duramente o teor de algumas entrevistas recentes envolvendo Andressa Urach.

A fala da apresentadora surgiu após a ex-Fazenda ter comentado, em uma entrevista, que precisou tomar um remédio depois de se relacionar com Léo Santana, dando a entender que o motivo seria o porte físico do cantor.

"Falar de pica virou carreira e eu não sabia. Se eu soubesse, eu tinha feito um currículo, eu tinha me inscrito num podcast, tinha colocado um led e tinha começado a medir pau em rede nacional", iniciou Marcia

"Semana passada foi o pau do Cristiano Ronaldo, dessa semana, Léo Santana. Semana que vem quem? Papa? Talvez. A nova profissão não exige diploma, só exige que você tenha transado com alguém famoso e nenhum pudor em expor", disparou.

A apresentadora também questionou o que aconteceria se as falas viessem de um homem sobre o corpo de uma mulher.

“E se fosse um homem falando da leleca de uma mulher? Da cor, do cheiro, da posição, do isso, do aquilo? Já pensou o escândalo? Era misoginia, assédio, cancela, mas quando é uma mulher falando das posições, do tamanho, do isso, do aquilo, é divertido, conteúdo adulto, empoderamento”, criticou.

Ela ainda acusou os veículos e internautas que viralizam esse tipo de conteúdo de contribuírem para a banalização da intimidade: “Não, não é divertido, é deprimente, é pornografia exposta via podcast. Carência vendida como coragem. E pior do que quem fala, é quem divulga”, afirmou.

Urach não deixou a crítica passar em branco

A resposta de Andressa Urach veio em tom debochado e irônico. Sem papas na língua, a criadora de conteúdo adulto afirmou que iria orar pela comunicadora.

“Vou orar para Deus tirar esse sentimento ruim do teu coração. Quem goza não tem tempo de cuidar da vida das outras pessoas. Teus olhos e tua língua mostram o veneno do teu coração. Que o Espírito Santo tenha misericórdia da tua alma”, escreveu a atriz de conteúdo adulto.

Na sequência, ela reforçou a provocação com uma segunda publicação: “Vamos orar pela Márcia. Ela tá sem engajamento pra falar de mim! Vamos ajudar a irmã a ter engajamento!”, disparou Urach.