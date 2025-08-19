Jojo Todynho anuncia rinoplastia com cirurgião das estrelas

Jojo Todynho irá 'trocar' de nariz com doutor dos famosos - (crédito: Reprodução/Instagram)

Jojo Todynho, 28, está prestes a passar por mais um procedimento estético em seu processo de transformação corporal.

Após eliminar cerca de 90 kg, a cantora revelou que fará uma alectomia, cirurgia que reduz o tamanho das narinas, como parte do seu processo de autocuidado. O anúncio foi feito por ela mesma nas redes sociais, na segunda-feira (18).

“Tem uma coisa que temos em casa e se chama espelho. Vocês andam muito incomodados com o nariz da gata aqui, mas vim num especialista, no Dr. Regis, porque ele vai me deixar linda”, declarou Jojo, nos stories do Instagram.

O procedimento será feito com o cirurgião plástico Regis Ramos. Ele é conhecido por ter auxiliado no embelezamento de diversas estrelas, como Daniele Winits, Arlete Salles, Vera Viel e Giovanna Antonelli.

Sem perder o bom humor, ela aproveitou para ironizar comparações exageradas com celebridades internacionais.

“Fiquem sossegados que aqui não vai ter cara de LaToya Jackson. Nem vai parecer que fiz nada. Vou tirar foto só de lateral porque vai ficar lindo. Ó gente, quer ficar bonita? Vem no Dr. Regis”, completou.

Ciente de que o novo procedimento pode gerar comentários nas redes, a famosa fez questão de se antecipar às críticas. “Antes, quando eu estava gorda, as pessoas se incomodavam. Emagreci e as pessoas continuam se incomodando. Eu faço por mim porque sei que vai ser bom para mim”, reforçou.