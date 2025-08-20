MC Daniel expõe conversa íntima com Anitta e verdade vem à tona - (crédito: Reprodução/Instagram)

MC Daniel usou as redes sociais nesta terça-feira (19) para desmentir um boato que circulou após a badalada festa de 30 anos de Bruna Marquezine, realizada na última sexta-feira (15).

O funkeiro compartilhou um print de uma conversa com Anitta, em que a cantora negava a existência de uma suposta área VIP na comemoração — onde, segundo rumores, apenas ela teria tido acesso.

Na troca de mensagens, Anitta enviou uma publicação que alegava que Daniel teria sido barrado da tal área exclusiva, mesmo tendo chegado com ela ao evento.

“De onde tiraram que tinha área VIP na festa, gente?”, questionou a artista. Em resposta, o cantor brincou: “E que eu fui com você, mas fui barrado”, seguido de risadas da cantora.

Ele ainda ironizou: “Ainda tinha uma área VIP dos VIPs restrita, que separava convidados selecionados”. Anitta, surpresa, respondeu: “Quem será que inventa essas coisas? Eu fico muito curiosa”, e Daniel concordou: “Eu fico muito”.

Celebração

A festa, realizada na icônica Ilha Fiscal, na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, reuniu mais de 200 convidados.

Com decoração sofisticada, um cardápio nada convencional e produções ousadas entre os famosos, o evento ainda contou com shows de Zeca Pagodinho e Thiaguinho, além da participação especial de Xuxa, que esteve presente no momento do parabéns.