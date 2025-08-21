Fãs de Hytalo Santos mobilizam caravana para visita-lo em presídio

Os fãs de Hytalo Santos parecem estar decididos a prestar apoio e solidariedade ao influenciador, após ele ter sido transferido da Cadeia Pública de Carapicuíba, na Grande São Paulo, para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Pinheiros, na Zona Oeste da capital. Contudo, eles estão muito bem organizados para isso. Um folder que circula em grupos de WhatsApp traz informações sobre o ‘Bate e Volta Para Visitar Hytalo Santos’.

Na imagem, há informação sobre o ponto de encontro dos fãs, na Avenida Portugal, em Mauá, no dia 23 de agosto, para sair do local rumo à porta do presídio. Assim, a previsão de retorno do ônibus executivo que transportará o grupo é no dia 24/08.

Hytalo Santos e o marido dele, Israel Nata Vicente, conhecido como Euro, foram transferidos na tarde desta segunda-feira (18) da cadeia pública de Carapicuíba, na Grande São Paulo, para o. Hytalo deixou o local chorando. Um detalhe chama bastante a atenção: para participar da excursão cada fã precisa desembolsar R$ 150.

Fãs se organizam em 'excursão' para visitar Hytalo Santos em presídio (foto: Reprodução WhatsApp/Instagram)

A transferência de Hytalo Santos e do marido dele, Israel Nata Vicente, o Euro, ocorreu em meio a uma verdadeira gritaria e vaias na porta da Cadeia Pública de Carapicuíba. Mas, os dois são investigados pelo Ministério Público da Paraíba e pelo Ministério Público do Trabalho por exploração e exposição de menores de idade e tráfico humano em conteúdos produzidos para as redes sociais.

Recentemente, no último sábado, 16 de agosto, a Justiça de Pernambuco negou o pedido de liberdade protocolado pela defesa de Hytalo Santos. Embora Hytalo e Euro já estivessem sendo investigados pelos mesmos crimes há alguns anos, somente após a repercussão do vídeo denúncia intitulado ‘Adultização’, gravado pelo influenciador Felca, que os dois acabaram detidos.

Em sua denúncia, cuja duração é de 50 minutos, Felca mostrou como Hytalo Santos e outros influenciadores exploravam, erotizavam e adultizavam crianças e adolescentes com a produção de vídeos para as redes sociais. Entretanto, esses menores costumavam ficar hospedados numa mansão comprada por Hytalo, localizada na Paraíba, onde produziam conteúdo para divulgar na web.