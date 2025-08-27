Luan Pereira gera climão com influencer após ela assumir namoro: 'Não estamos' - (crédito: Reprodução/Instagram)

Luan Pereira decidiu quebrar o silêncio nesta terça-feira (26/8) e se manifestou pela primeira vez sobre os rumores de um possível namoro com Victoria Miranda. Recentemente, a influenciadora havia usado seu perfil do Instagram para revelar o suposto relacionamento.

O sertanejo, no entanto, parece não ter conhecimento do namoro, já que ele veio a público e apresentou uma versão diferente da história.

Embora tenha confirmado que está se envolvendo com Victoria, o cantor negou que o relacionamento seja oficial.

“Vamos falar de mais fofoca. Eu vi meu nome circulando e tão falando por aí que eu tô namorando. Vou ser direto: não estamos namorando, estamos nos conhecendo. Os relacionamentos devem ser construídos com conexões”, afirmou Luan.

Ele ainda reforçou que a fase atual é de aproximação e descobertas. “Você precisa se divertir, conhecer a pessoa para, enfim, assumir o compromisso. Estou conhecendo alguém maravilhosa, mas não estamos namorando ainda”, destacou o artista.

Nas publicações feitas por Victoria horas antes, ela havia mostrado um buquê de flores recebido do cantor e compartilhado fotos ao lado dele, o que intensificou os rumores sobre o romance.