VÍDEO: Bárbara Evans divulga imagens da filha caindo e rasgando o queixo

VÍDEO: Veja o momento que filha de Bárbara Evans cai e 'rasga' o queixo - (crédito: Reprodução/Instagram)

Bárbara Evans usou as redes sociais na noite desta terça-feira (26/8) para contar que a filha, Ayla, de 3 anos, sofreu uma queda em casa e precisou de atendimento médico após cortar o queixo.

A modelo compartilhou imagens do ferimento da menina nos stories do Instagram e aproveitou para rebater comentários de que a criança teria se machucado durante uma crise de birra.

“Gente, pelo amor de Deus. Ela não se jogou no chão e nem estava fazendo birra. Simplesmente estava correndo, animada que estava indo para a escola. Normal de criança”, explicou Bárbara.

A influenciadora também relatou a reação de Ayla após o acidente: “Depois do tombo ela ficou calma, foi muito forte! Não chorou para levar anestesia e correu tudo bem. Agora cuidar para fechar logo esse dodói. Quem acaba sofrendo somos nós”, desabafou.

A pequena é fruto do casamento de Bárbara com o empresário Gustavo Theodoro. Foi ele quem levou a filha a um posto de saúde próximo para receber os cuidados médicos necessários, optando por não acordar a esposa durante o ocorrido.