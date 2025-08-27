Diego Hypolito faz revelação sobre romance com Gil do Vigor

Diego Hypólito faz revelação sobre romance com Gil do Vigor - (crédito: Reprodução/Instagram)

Após serem fotografados de mãos dadas durante a apresentação do musical "Wicked", em São Paulo, na última terça-feira (26/8), Diego Hypolito e Gil do Vigor esclareceram os rumores sobre um possível relacionamento.

De acordo com a assessoria do ex-ginasta, os dois ainda não assumiram um compromisso: “Não estão juntos oficialmente.

Estão apenas se conhecendo e vivendo de maneira leve, livre e feliz. Aproveitaram que os dois viajam muito e ambos estavam em São Paulo”.

Gil também comentou a situação em conversa com o portal LeoDias, revelando o vínculo afetivo que compartilha com Diego.

“Tenho um carinho muito grande por ele. A gente gosta e tem esse negócio de ficar de mãos dadas, abraçadinhos. Mas por enquanto é só amizade”.