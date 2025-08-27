InícioColunistas#Mariana Morais
EITA!

Diego Hypolito faz revelação sobre romance com Gil do Vigor

Famosos foram vistos de mãos dadas em São Paulo na noite passada (27)

Diego Hypólito faz revelação sobre romance com Gil do Vigor - (crédito: Reprodução/Instagram)
Diego Hypólito faz revelação sobre romance com Gil do Vigor - (crédito: Reprodução/Instagram)

Após serem fotografados de mãos dadas durante a apresentação do musical "Wicked", em São Paulo, na última terça-feira (26/8), Diego Hypolito e Gil do Vigor esclareceram os rumores sobre um possível relacionamento.

De acordo com a assessoria do ex-ginasta, os dois ainda não assumiram um compromisso: “Não estão juntos oficialmente.

Estão apenas se conhecendo e vivendo de maneira leve, livre e feliz. Aproveitaram que os dois viajam muito e ambos estavam em São Paulo”.

Gil também comentou a situação em conversa com o portal LeoDias, revelando o vínculo afetivo que compartilha com Diego.

“Tenho um carinho muito grande por ele. A gente gosta e tem esse negócio de ficar de mãos dadas, abraçadinhos. Mas por enquanto é só amizade”.

 

Saiba Mais

MM
MM

Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 27/08/2025 11:06
x