Diego Hypolito faz revelação sobre romance com Gil do Vigor

Após serem fotografados de mãos dadas durante a apresentação do musical "Wicked", em São Paulo, na última terça-feira (26/8), Diego Hypolito e Gil do Vigor esclareceram os rumores sobre um possível relacionamento.
De acordo com a assessoria do ex-ginasta, os dois ainda não assumiram um compromisso: “Não estão juntos oficialmente.
Estão apenas se conhecendo e vivendo de maneira leve, livre e feliz. Aproveitaram que os dois viajam muito e ambos estavam em São Paulo”.
Gil também comentou a situação em conversa com o portal LeoDias, revelando o vínculo afetivo que compartilha com Diego.
“Tenho um carinho muito grande por ele. A gente gosta e tem esse negócio de ficar de mãos dadas, abraçadinhos. Mas por enquanto é só amizade”.
NOVO CASAL? Gil do Vigor e Diego Hypólito foram vistos de mãos dadas durante evento. pic.twitter.com/C8qPFchSQu— Central Reality (@centralreality) August 27, 2025
