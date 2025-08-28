Wanessa surge em vídeo e expõe detalhes de suposta agressão de Dolabella

Wanessa Camargo se manifestou publicamente na noite desta quarta-feira (27) após o nome dela voltar a circular entre polêmicas envolvendo o ex-namorado, Dado Dolabella.

A cantora resolveu usar suas redes sociais para esclarecer os rumores de agressão e ciúmes, além de rebater especulações sobre um possível envolvimento com o ator Allan Souza Lima.

A confusão ganhou força após um episódio de ciúmes de Dado durante uma confraternização do elenco do "Dança dos Famosos", em um bar na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

De acordo com a coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles, o ator teria se irritado ao ver Wanessa dançando com Luan Pereira e chegou a empurrar o cantor, gerando um clima desconfortável no local.

Diante da repercussão, a artista decidiu abrir o coração em um vídeo nas redes.

“Uma das coisas mais difíceis para quem vive uma carreira pública é o que estou prestes a fazer, que é vir aqui dar esclarecimentos ou satisfações sobre a vida privada que deveria caber só a gente, mas muitas vezes isso extrapola e, se a gente não vem [falar], a coisa fica pior”, iniciou ela.

Na sequência, Wanessa confirmou que ela e Dado estavam tentando reatar discretamente nos últimos meses.

“Eu vim aqui para falar de um presente que acabei de viver, de uma cena que eu acabei de viver, então os pontos são: sim, eu e Dado, a gente estava tentando dar certo nesses últimos meses, a gente deixou algo muito privado entre a gente, as pessoas em volta sabiam, publicamente não, porque a gente estava com muitas dúvidas, tentando fazer funcionar e se desse certo a gente viria a público. A gente estava no âmbito particular, mas estávamos juntos."

A cantora também negou qualquer agressão por parte do ex. “Segundo ponto, que eu vou repetir e eu falo com toda a clareza disso: não houve nenhum dedo encostado em mim”, afirmou com firmeza. Por fim, ela lamentou que outras pessoas tenham sido envolvidas na polêmica, citando o colega de competição.

“E em terceiro envolveram outras pessoas nessa história, o que eu não acho nada legal, o Allan Souza, que é também meu companheiro no Dança dos Famosos, assim como outros que me deram todo o apoio. Vendo que eu estava muito abalada me levaram até o hotel, me deram suporte emocional e foi apenas isso", explicou.

Nas redes, Luan Pereira também se pronunciou sobre o episódio. O cantor reprovou a atitude de Dado Dolabella e deixou claro que não tem nenhum interesse amoroso em Wanessa.

O comportamento do ator, que já teve relacionamentos conturbados no passado, incluindo denúncias da atriz Luana Piovani, voltou a ser motivo de debate entre os internautas.