Ivete Sangalo se hospeda hotel de Odete Roitman e faz relato desbocado

Ivete Sangalo se hospedou no icônico Copacabana Palace, na zona sul do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (28/8), e foi surpreendida por uma coincidência curiosa: ficou no mesmo quarto utilizado pela personagem Odete Roitman, da novela "Vale Tudo", interpretada por Debora Bloch na nova versão da trama.
“Gente, eu estou aqui no Rio de Janeiro e sabem o que descobri? Que o quarto que estou é de Odete Roitman!”, contou a cantora, animada, nos stories do Instagram.
A artista fez questão de mostrar aos seguidores a sala de estar da suíte e brincou: “Vou mostrar para vocês com detalhes e requintes de crueldade. Ela tem uma cena que fez aqui”.
Em seguida, Ivete gravou outros trechos do ambiente e pontuou um fato picante da personagem: “Ela faz [a gravação] nesse quarto e é aqui que a madeira canta lá com o povo dela. Amei, Odete”, disse aos risos.
Encantada com o espaço, a intérprete de "Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim" também destacou a vista privilegiada da suíte: “E aqui tem uma Copacabana bem linda”, completou.
???? Ivete Sangalo faz tour pelo quarto de Odete Roitman: “É aqui que a madeira canta”— Hugo Gloss (@HugoGloss) August 29, 2025
???? @ivetesangalo pic.twitter.com/swI7uPTQCm
Saiba Mais
- Mariana Morais Solteiro, Zé Felipe é flagrado em garupa de moto com amiga de Ana Castela
- Mariana Morais Leo Pereira nega atraso de pensão e é desmentido por Tainá Castro
- Mariana Morais Cissa Guimarães faz desabafo comovente após morte da irmã
- Mariana Morais Morre, aos 82 anos, a influenciadora Coracy Arantes
- Mariana Morais Diogo Nogueira faz revelação íntima sobre Paolla Oliveira
- Mariana Morais Kayky Brito é flagrado em rara aparição dois anos após grave acidente