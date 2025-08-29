Ivete Sangalo se hospeda hotel de Odete Roitman e faz relato desbocado - (crédito: Reprodução/Globo)

Ivete Sangalo se hospedou no icônico Copacabana Palace, na zona sul do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (28/8), e foi surpreendida por uma coincidência curiosa: ficou no mesmo quarto utilizado pela personagem Odete Roitman, da novela "Vale Tudo", interpretada por Debora Bloch na nova versão da trama.

“Gente, eu estou aqui no Rio de Janeiro e sabem o que descobri? Que o quarto que estou é de Odete Roitman!”, contou a cantora, animada, nos stories do Instagram.

A artista fez questão de mostrar aos seguidores a sala de estar da suíte e brincou: “Vou mostrar para vocês com detalhes e requintes de crueldade. Ela tem uma cena que fez aqui”.

Em seguida, Ivete gravou outros trechos do ambiente e pontuou um fato picante da personagem: “Ela faz [a gravação] nesse quarto e é aqui que a madeira canta lá com o povo dela. Amei, Odete”, disse aos risos.

Encantada com o espaço, a intérprete de "Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim" também destacou a vista privilegiada da suíte: “E aqui tem uma Copacabana bem linda”, completou.