Solteiro, Zé Felipe é flagrado em garupa de moto com amiga de Ana Castela

Zé Felipe e Ana Castela parecem estar cada vez mais próximos, e agora até os amigos da boiadeira têm ganhado espaço na vida do cantor. A aproximação rendeu uma cena inusitada no Camping de Barretos, no interior de São Paulo.
Após se apresentar no evento, o ex-marido de Virginia Fonseca foi flagrado saindo às pressas... na garupa da moto de Duda Bertelli, cantora e amiga próxima de Ana.
Antes da “fuga”, Zé conversou rapidamente com o podcast Cap Talks, elogiou a própria performance e arrancou risadas ao justificar a pressa: “precisava ir senão cagava na roupa”.
Nas redes sociais, Duda também comemorou a noite e celebrou o encontro no palco. “Me juntei com Zé Felipe e Clayton e Romario, e virou a maior festa que o Camping de Barretos de já viveu”, escreveu ela no Instagram.
Término com Virginia Fonseca
Zé Felipe e Virginia Fonseca anunciaram o fim do casamento em maio deste ano, por meio de um comunicado conjunto nas redes sociais.
“Juntos sempre e agora de uma maneira diferente. Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bênçãos enviadas por Deus, os nossos três filhos”, escreveram.
O ex-casal começou a namorar em 2020 e oficializou a união em março de 2021, poucos meses depois. Da relação, nasceram Maria Alice, de quatro anos, Maria Flor, de dois, e o caçula José Leonardo, de dez meses.
