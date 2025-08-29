Solteiro, Zé Felipe é flagrado em garupa de moto com amiga de Ana Castela - (crédito: Reprodução/Instagram)

Zé Felipe e Ana Castela parecem estar cada vez mais próximos, e agora até os amigos da boiadeira têm ganhado espaço na vida do cantor. A aproximação rendeu uma cena inusitada no Camping de Barretos, no interior de São Paulo.

Após se apresentar no evento, o ex-marido de Virginia Fonseca foi flagrado saindo às pressas... na garupa da moto de Duda Bertelli, cantora e amiga próxima de Ana.

Antes da “fuga”, Zé conversou rapidamente com o podcast Cap Talks, elogiou a própria performance e arrancou risadas ao justificar a pressa: “precisava ir senão cagava na roupa”.

Nas redes sociais, Duda também comemorou a noite e celebrou o encontro no palco. “Me juntei com Zé Felipe e Clayton e Romario, e virou a maior festa que o Camping de Barretos de já viveu”, escreveu ela no Instagram.

Término com Virginia Fonseca

Zé Felipe e Virginia Fonseca anunciaram o fim do casamento em maio deste ano, por meio de um comunicado conjunto nas redes sociais.

“Juntos sempre e agora de uma maneira diferente. Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bênçãos enviadas por Deus, os nossos três filhos”, escreveram.

O ex-casal começou a namorar em 2020 e oficializou a união em março de 2021, poucos meses depois. Da relação, nasceram Maria Alice, de quatro anos, Maria Flor, de dois, e o caçula José Leonardo, de dez meses.