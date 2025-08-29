Ivete se revolta com pergunta íntima sobre filho e toma atitude - (crédito: SBT/Instagram)

Durante uma entrevista exibida nesta quinta-feira (28) no "Fofocalizando", do SBT, Ivete Sangalo protagonizou um momento desconfortável ao ser surpreendida por uma pergunta considerada problemática sobre seu filho, Marcelo Sangalo, de 15 anos.

A conversa começou de forma descontraída. Ao ver o repórter se aproximar, Ivete o recebeu com bom humor: “Fofocalizandoooo! Eu nem me maquiei”, brincou.

Mas o caldo entornou quando o profissional perguntou sobre a vida íntima do adolescente: “Todo mundo perguntando se o Marcelo vem. Ele tá arrasando o coração das meninas”, disse o repórter.

Visivelmente incomodada, Ivete reagiu: “É o quê?”, questionou, surpresa. Ao ouvir o repórter insistir no tema, ela rebateu: “Quem tá perguntando? Que meninas? Conta pra mim? Tá querendo saber da vida alheia?”.

Ainda tentando seguir com a pauta, o jornalista insistiu: “Fala pra gente: tá preparada para ser sogra?”. Ivete, por sua vez, perdeu a paciência e disparou: “Não estou preparada para perguntas assim como a sua!”.

Atitude de mãe coruja

Horas depois, como uma boa mãe coruja, Ivete publicou uma imagem por meio do próprio perfil do filho, sinalizando que acompanha de perto o uso das redes sociais do jovem.

A postura da cantora foi elogiada nas redes. “Ele poderia ter perguntado TANTA coisa, mas perdeu a oportunidade e foi direto pra algo muito problemático. Ivete foi é muito gentil, isso sim!”, comentou uma internauta.

Outra usuária completou: "O menino é bonitão e vai ser lindo quando crescer, porém ele tem QUINZE anos, só as coleguinhas dele, da escola dele ou da praia tem q ficar apaixonadinha… Poupe-me essas véia olhando pro adolescente menor de idade!".