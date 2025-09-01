Rezende ou Zé Felipe? Virginia revela qual ex pegaria de novo

Durante o “Sabadou com Virginia” deste sábado (30), a apresentadora Virginia Fonseca, de 26 anos, foi pega de surpresa com uma pergunta "sincerona" sobre seus antigos relacionamentos.
O momento aconteceu no quadro “Se Beber, Não Fale”, quando a influenciadora Mari Menezes quis saber se ela voltaria com algum ex-companheiro. É válido lembrar que antes de Zé Felipe, a famosa namorou o empresário Pedro Rezende, com quem teve um término conturbado e com direito a processo judicial.
Fugiu
Diante da provocação, Virginia preferiu não responder e acabou bebendo um líquido misterioso, como manda a dinâmica do jogo. Mesmo evitando a resposta, não deixou de mandar um recado para os seus ex-companheiros em rede nacional.
"Eu vou beber! Não, não dá! Sabe, a vontade de falar tá aqui [na ponta da língua]. Não vou falar gente, sei que vocês querem que eu fale. Você me paga, viu, Mari Menezes?", disparou. "Quero mandar um beijo para todos os meus ex", completou.
A separação de Zé Felipe
O momento surge meses após o fim de seu casamento com Zé Felipe. O ex-casal, que permaneceu junto por cinco anos, anunciou a separação em maio deste ano. "Juntos sempre e agora de uma maneira diferente. Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bênçãos enviadas por Deus, os nossos três filhos", declararam à época.
